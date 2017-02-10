Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Endonezya’da meydana gelen heyelanda 12 kişi hayatını kaybetti

Endonezya’da meydana gelen heyelanda 12 kişi hayatını kaybetti

Endonezya’da Bali adasında gerçekleşen heyelanlarda 2 çocuğun da aralarında bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti.

Endonezyada meydana gelen heyelanda 12 kişi hayatını kaybetti

10 Şubat 2017 12:50

Bali’de şiddetli yağmurlardan kaynaklanan heyelanlar, Bangali bölgesindeki dağlık bölgelerdeki üç köyü vurdu.

Heyelanlanda 2'si çocuk 12 kişi hayatını kaybetti

Heyelanlanda 2'si çocuk 12 kişi hayatını kaybetti. Heyelanda 5 evin de toprak altında kaldığı bildirildi. Yetkililer, Bali’de şiddetli yağmurların devam etmesini beklediklerini ve insanların sel ve heyelan risklerine karşı tedbir almaları gerektiğini bildirdi.

Öte yandan, Bali, Endonezya’nın turistik mekanlarından; beyaz kumsalları ve yemyeşil ormanlarıyla biliniyor. Takımadalardan oluşan Endonezya’da yağmurlar genellikle sellere ve heyelanlara neden oluyor. 

Etiketler: bali adası, endonezya, heyelan, ölü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!