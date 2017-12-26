Endonezya'da meydana gelen tsunami felaketi 13. yılında

Asya’nın güneyinde meydana gelen son 44 yılın en büyük depremi ve neden olduğu dev tsunami dalgaları Endonezya’dan Hindistan ve Sri Lanka’ya kadar olan geniş bir bölgede 200 binden fazla kişinin ölümüne, binlerce kişinin kaybolmasına yol açmıştı. Açe halkı felaketin 13'üncü yıl dönümünde toplu mezarları ziyaret ederek depremde kaybedilen yakınlarını anıyor.

Üzerinden geçen 13 yılın ardından, çoğu kıyı kenti ve köyündeki halklar hayatlarını yeniden kurdu. Tsunamiyle yerle bir olan Tayland ve Endonezya kıyıları bugün tamamen değişmiş görünüyor.