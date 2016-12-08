Endonezya’nın Aceh bölgesinde dün meydana gelen 6.5 şiddetindeki depremde ölü sayısı yükseldi. Yetkililer bugün yaptıkları açıklamada ölü sayısının 102’ye yükseldiğini duyurdu. Hayatını kaybeden 85 kişinin kimlik tespitinin yapıldığı öğrenildi. Deprem nedeniyle Pidie Jaya bölgesinde çok sayıda ev ve bina yıkılırken, bölgede bulunan 14 camide hasar meydana geldi. 136 kişinin ağır, 616 kişinin ise hafif şekilde yaralandığını bildiren yetkililer, 3 bin 267 kişinin yaşadığı bölgeyi değiştirdiğini 348 evde ağır, 3 okulda da şekilde hasar meydana geldiğini duyurdu. Depremden etkilenen bölgeye binden fazla asker 900 polis konuşlandırılırken, birçok noktaya ya da elektrik verilemiyor.

2004 yılında meydana gelen depremin ardından yaşanan tsunami nedeniyle 160 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.