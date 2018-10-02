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Endonezya'da ölü sayısı bin 234'e çıktı

Endonezya'da ölü sayısı bin 234'e çıktı
Endonezya'da ölü sayısı bin 234'e çıktı

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 234’e ulaştı.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nughoro, deprem ve tsunaminin vurduğu Endonezya'da ölü sayısının bin 234'e ulaştığını bildirdi. Arama kurtarma çalışmalarının deprem ve tsunamiden etkilenen farklı bölgelere henüz ulaşmadığı için hayatını kaybedenlerin sayısının daha da artmasından endişe ediliyor. 

Hayatta kalanların ise susuzlukla ve açlıkla mücadele ettiği bölgede, yiyecek ve temiz su sınırlı olmakla birlikte yerel hastanelerin yoğunluk nedeniyle hizmet vermede zorluk çektiği ifade edildi. Yardım kuruluşları, diğer bölgelerden haberlerin gelmesiyle birlikte ölüm oranının yükselebileceğine dair korkularını dile getirdi. 

Endonezya ordusu kurtarma çabalarına öncülük ederken uluslararası STK'ların Palu'da yer alan ekipleri de var. Yaklaşık 200 bin Endonezyalının yardım beklediği belirtildi. 

Yıkık kilisenin altında düzinelerce öğrenci cesedi 

Sulawesi adasının kuzeyinde depremle birlikte toprak altında kalan bir kilisenin altından düzinelerce öğrenci cesedi çıkarıldı. Endonezya Kızıl Haç Sözcüsü Aulia Arriani, “Ekibimiz toprak altında kalan kilisenin içinde 38 öğrenci cesedi buldu. Toplamda ise 86 öğrencinin kayıp olduğu bildirilmişti” dedi.  

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