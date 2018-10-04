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Endonezya'da ölü sayısı bin 424'e yükseldi

Endonezya'da ölü sayısı bin 424'e yükseldi
Endonezya'da ölü sayısı bin 424'e yükseldi

Endonezya’da depem ve tsunamide ölenlerin sayısı sayısı bin 424’e yükseldi.

Geçen Cuma günü depremden ve tsunamiden sarsılan Endonezya'da ölü sayısı artıyor. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, deprem ve tsunami felaketinde ölenlerin sayısının bin 424'e çıktığını kaydetti. Doğal afetle sarsılan ülke bir yandan da yağmacılarla mücadele ediyor. Endonezya'da felaketin vurduğu Sulawesi Adası'nda, yıkıma uğrayan bölgelerdeki mallar yağmalanmaya başlandı. 

Endonezya polisi, 92 kişinin yağmalama nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı. Ulusal polis tarafından yapılan açıklamada felaketten en çok etkilenen Palu'da güvenlik tedbirlerinin de arttırılacağı belirtildi. Palu ve çevresinde gözaltına alınan şahısların motor yağı, lastik, seramik fayans ve tarım aletleri gibi malları çaldığı öğrenildi.  

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