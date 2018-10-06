Endonezya'da ölü sayısı bin 649 yükseldi

Endonezya'da depremin üzerinden bir hafta geçmesi nedeniyle kurtarma çalışmalarının yerini yardım çalışmaları aldı. Görevliler, harabeye dönen Pali şehrinde enkaz altında çürümeye başlayan cesetlerin yeni bir sağlık sorununa neden olabileceği uyarısında bulundu. Haritadan tamamen silinen Petobo ve Balaro kasabalarında çok sayıda insanın enkaz altında kalmasından korkulduğu belirtildi.

Milli Felaket İdaresinde görevli Yusuf Ali, enkaz altında hiç dokunulmadan bulunan cesetlerin kurtarıcılar için tehlike oluşturmasından korktuklarını, kurtarma çalışmalarına katılanların aşılandığını, kalabalıkları kontrol etmenin zor olduğunu, hastalık tehlikesine karşı fazla tedbir alınmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Evlerin yıkılması sebebiyle parklar sığınak alanlarına döndü. Açık havada uyuyan depremzedeler hala kendilerine temel ihtiyaç maddelerinin ulaştırılmasını bekliyor. Depremzedeler, uyuyacak yer bulduklarına şükrettiklerini söylüyor. Tuvalet bulunmaması sebebiyle insanların bir kısmının günde bir öğün yemekle yetindiği belirtildi.

BM, Endonezya'da deprem ve tsunamiden zarar görenlere acil yardım için 50 milyon dolar aradığını açıkladı.

BM'nin Endonezya temsilciliği Birleşmiş Milletlerin gelecek üç ayda 191 bin insana yardım etmeyi amaçladıklarını söyledi. BM, depremde 10 bin evin tamamen, 15 bin evin kısmen yıkıldığını 30 bin evin de depremden kısmen zarar gördüğünü belirtti.