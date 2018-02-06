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Endonezya’da toprak kayması: 4 ölü

Endonezya’da şiddetli yağışların tetiklediği toprak kayması nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti. Endonezya’nın başkenti Cakarta ve West Java eyaletinde, şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, bir çok kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Endonezyada toprak kayması: 4 ölü

06 Şubat 2018 11:17

Cakarta’da binlerce kişi sel ve toprak kayması tehlikesi nedeniyle güvenli bölgelere tahliye edilirken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Cakarta Valisi Anies Baswedan, şehrin güney ve doğu bölgelerinde yaşayan 6 bin 500 kişinin sel nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

13 saat sonra kurtarıldı

West Java eyaletindeki Bogor şehrinde, aracıyla toprak altında kalan bir kadın 13 saat sonra kurtarıldı. Aynı arabada bulunan başka bir kadının ise hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.
Ülkedeki polis ve askeri personel, sel felaketinin oluşturduğu hasarı gidermek için gönüllülerle birlikte çalışıyor. 

Etiketler: endonezya, toprak kayması

 

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