Endonezya’da toprak kayması: 4 ölü

Cakarta’da binlerce kişi sel ve toprak kayması tehlikesi nedeniyle güvenli bölgelere tahliye edilirken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Cakarta Valisi Anies Baswedan, şehrin güney ve doğu bölgelerinde yaşayan 6 bin 500 kişinin sel nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

13 saat sonra kurtarıldı

West Java eyaletindeki Bogor şehrinde, aracıyla toprak altında kalan bir kadın 13 saat sonra kurtarıldı. Aynı arabada bulunan başka bir kadının ise hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.

Ülkedeki polis ve askeri personel, sel felaketinin oluşturduğu hasarı gidermek için gönüllülerle birlikte çalışıyor.