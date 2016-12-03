Singapur’un güneyinde bulunan Batam’a gitmek üzere Pangkal Pinang’dan kalkış yapan Endonezya polisine ait çift motorlu uçak düştü. Uçakla son irtibatın kalkıştan 50 dakika sonra kurulduğunu kaydeden yetkililer, uçakta 8 yolcu, 5 mürettebatın bulunduğunu bildirdi. Arama kurtarma ekiplerinin Mensanak ve Sebangka adaları arasında arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Bölge halkının uçağa ait olduğu düşünülen koltuk, polise ait çeşitli belgeler ve içinde cep telefonu yer aldığı bir çanta bulduğu aktarıldı. Kazadan kurtulan olmadığı öğrenildi.