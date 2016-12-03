Diğer
Kategoriler

Endonezya’da uçak düştü: 13 ölü

Endonezya polisine ait çift motorlu uçak düştü. Uçakta bulunan 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Endonezyada uçak düştü: 13 ölü

03 Aralık 2016 15:01

Singapur’un güneyinde bulunan Batam’a gitmek üzere Pangkal Pinang’dan kalkış yapan Endonezya polisine ait çift motorlu uçak düştü. Uçakla son irtibatın kalkıştan 50 dakika sonra kurulduğunu kaydeden yetkililer, uçakta 8 yolcu, 5 mürettebatın bulunduğunu bildirdi. Arama kurtarma ekiplerinin Mensanak ve Sebangka adaları arasında arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Bölge halkının uçağa ait olduğu düşünülen koltuk, polise ait çeşitli belgeler ve içinde cep telefonu yer aldığı bir çanta bulduğu aktarıldı. Kazadan kurtulan olmadığı öğrenildi.

Etiketler: endonezya, uçak düştü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç