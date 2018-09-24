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Endonezya'da Yanardağ 44 kez patladı

Endonezya'da Yanardağ 44 kez patladı
Endonezya'da Yanardağ 44 kez patladı

Endonezya’daki Anak Krakatau Yanardağı Cuma gününden bugüne kadar 44 kez patladı.

Endonezya'da bulunan Anak Krakatau Yanardağı faaliyete geçti. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı, yanardağın Cuma gününden bu yana 44 kez patladı. Yanardağdan 600 metre yüksekliğe kadar dumanlar yükseldiği kaydedildi. Yanardağın 2 kilometre yakınına kimsenin yaklaşmasına izin verilmediği kaydedildi. 

Karakatau Yanardağı, 1883 yılında beklenmedik bir şekilde faaliyete geçmiş yüzlerce nükleer bombanın neden olacağı bir güçle patlamıştı. Yaklaşık 30 metre yüksekliğinde dev tsunamilerin oluşumuna neden olmuştu.  

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