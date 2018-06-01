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Endonezya'da yanardağ patlaması

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yanardağdan çıkan kül ve duman 6 kilometre yükseğe çıktı.

Endonezyada yanardağ patlaması
Endonezya’da yanardağ patlaması - Web TV

01 Haziran 2018 11:22

 Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Ulusal Afet Azaltma Ajansından yapılan açıklamada, patlama sonrasında yanardağdan 2 dakika boyunca çıkan kül ve dumanın 6 kilometre yüksekliğe kadar çıktığı bildirildi. Yetkililer, sabah yerel saatler 08.20'de meydana gelen patlamanın paniğe neden olmadığını, yakındaki Adi Sucipto Yogyakarta Uluslararası Havaalanı'nın uçuşlara açık olduğunu söyledi. 

Merapi Yanardağı, Cava Adası'ndaki Yogyakarta şehrinin merkezinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık çeyrek milyon insan volkanın 10 kilometrelik yarıçapı içinde yaşıyor.
Merapi Yanardağı'nda 2010 yılında meydana gelen patlamada 347 kişi hayatını kaybetmişti.  

 

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