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Endonezya'daki Sinaburg yanardağı lav püskürtmeye başladı

Endonezya'nın Sumatra adasındaki Sinaburg yanardağı lav püskürtmeye başladı.

Endonezyadaki Sinaburg yanardağı lav püskürtmeye başladı

02 Ağustos 2017 12:25

Endonezya'nın Sumatra adasının kuzey bölgesinde bulunan ölümcül Sinaburg yanardağının lav püskürtmeye başladığı bildirildi. Yetkililer, yanardağın doğuya doğru 4,5 kilometre gaz ve lav püskürttüğünü, ada sakinlerinin olabilecek tehlikelere karşı uyarıldığını söyledi.

Endonezya'nın en aktif volkanlarından biri olan 2 bin 460 metre uzunluğundaki Sinaburg yanardağı 2013 yılının sonundan beri aralıklı olarak patlıyor. 2014'te meydana gelen yoğun patlamalar nedeniyle 16 kişi, 2016 ise 9 kişi hayatını kaybetmişti. 

Etiketler: endonezya, lav, Sinaburg yanardağı


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