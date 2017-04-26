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Endonezyalı ünlü hafız canlı yayında hayatını kaybetti

Endonezyalı ünlü hafız Şeyh Abdurrahman, canlı yayında Kur’an’ı Kerim okurken hayatını kaybetti.

Endonezyalı ünlü hafız canlı yayında hayatını kaybetti

26 Nisan 2017 19:05
Endonezyalı ünlü hafız canlı yayında hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Endonezyalı ünlü hafız Şeyh Jaafar Abdurrahman, Endonezya Sosyal İşler Bakanlığının düzenlediği bir törende Kur’an’ı Kerim okurken hayatını kaybetti.

Endonezya'nın en ünlü hafızlarından olan Şeyh Jaafar Abdurrahman, Kur’an’ı Kerim’den Mülk Suresi’ni okurken fenalaşarak kendinden geçti. Sağlık ekiplerinin anında müdahale edip hastaneye kaldırdığı ünlü hafız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada ünlü hafızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Etiketler: endonezya, hafız, Şeyh Abdurrahman


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Toplam Yorum (1)

  • İbrahim : 27 Nisan 2017, Perşembe 10:05
    00
    iNŞAALLAH Şehidlerden olmuştur ihlaslı imanlı gittiyse şayet..
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