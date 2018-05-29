'Endoskopik yüz germe, en çok tercih edilen uygulamalardan'

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Alper Tuncel, yaşlanmaya boyun eğen yüz bölgesini gençleştirebilen endoskopik yüz germe işlemi konusunda açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Tuncel endoskopik yüz germe uygulamasının en çok tercihe edilen uygulamalardan bir tanesi olduğunu söyledi. Konu yüz estetiği olduğunda birçok farklı uygulamanın bulunduğunu belirten Op. Dr. Alper Tuncel, yüzün erken yaşlanması ve kişinin en çok dikkat çeken yeri olmasından dolayı bu bölgede uygulanan çok farklı işlemlerin yer aldığını belirtti.

Yüz bölgesinin yaşlanmayla beraber cilt kalitesini ve parlaklığını kaybettiğini dile getiren Op. Dr. Tuncel, şöyle konuştu: ''Özellikle yanak ve göz bölgesinin daha mat hale gelmesi insanları olduğundan daha yaşlı gösterebilmektedir. Bu nedenle orta yüz bölgesine yapılan uygulamalar oldukça önem taşımaktadır. Göz altı, burun çevresi, yanaklar ve üst dudak bölgesi hem sarkmaların hem de çizgilerin en sık görüldüğü yerlerdir. Yüzün bu bölgesinde çok fazla hareket ve mimik olması bu bölgenin zamana yenik düşmesinin en büyük sebeplerinden birisidir''.

Endoskopik yüz germe

Op. Dr. Tuncel, endoskopik yüz germe işleminin hem en etkili hem de en çok tercih edilen orta yüz gençleştirme uygulamalarının başında geldiğini dile getirerek, bu uygulamanın deri altında bir işlem olduğunu, işlemde kullanılan 3-4 milimetre boyutundaki kameralardan dolayı endoskopik adını aldığını söyledi.

Endoskopik yüz germe ile alın ve elmacık kemiklerinde daha çıkık bir görüntünün elde edilebileceğini vurgulayan Op. Dr. Tuncel, ''Uygulama ile beraber yüzdeki etkiler yaklaşık olarak 3 ay sonra ortaya çıkıyor. Bu uygulama çeşitli göz kapağı uygulamaları ile beraber kombine bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bu sayede hastaların tek seferde iki farklı problemi giderilebilir ve iki defa iyileşme süreci beklenmez'' şeklinde konuştu.

Operasyonun etkileri

Operasyon etkileri hastadan hastaya değişiklik gösterse de ameliyat sonucunda son derece etkili ve genç bir görünüm elde edildiğini ifade eden Op. Dr. Tuncel, elmacık kemiği ve yanakların olması gerektiği pozisyona çekilmesi ile gerçekleştiren bu yöntemin sonucunda oldukça yüz güldürücü etkilerin görüldüğünü belirtti. Genel anestezi altında gerçekleştirilen bu operasyonun ardından ağrı ve sızının ilk birkaç gün sonunda ortadan kaldırılacağını, operasyona bağlı şişkinliklerin ise en fazla 6 gün sonra geçeceğini açıkladı.

Op. Dr. Tuncel sözlerini şöyle tamamladı: ''Operasyonu geçiren hastalar yaklaşık bir hafta sonra mevcut işlerine geri dönebilirler. Operasyon ile dolu ve sıkı yanaklar elde edilmektedir. Yer çekimi nedeniyle meydana gelen sarkıklıklardan dolayı kaybolan elmacık kemikleri de tekrar ortaya çıkmaktadır. Uygulama ile beraber zaman içerisinde ortadan kaybolan ağız bölgesindeki çöküklük de tekrardan elde edilmektedir''.