Diğer
Kategoriler

Enduro sezonu Muğla'da açılıyor

Türkiye motor sporları sezonu 24-25 Mart'ta Muğla'da gerçekleştirilecek Türkiye Enduro Şampiyonası ile start alacak

Enduro sezonu Muğlada açılıyor

22 Mart 2018 16:50

Enduro, ATV, motokros, süper enduro, süpermoto, drag, pist ve sujeti kategorilerinde gerçekleştirilecek yeni sezon, Muğla'nın Fethiye ilçesinde 24-25 Mart tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası ile açılacak.

Fethiye Orman Spor Kulübü tarafından düzenlenecek Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nın açılış yarışı, Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Off Road Park'ta gerçekleştirilecek. Sporcular 24 Mart Cumartesi günü lastik, kaya, hurda otomobil, ağaç ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda yarışa ön sırada başlamak için yarışacak. 25 Mart Pazar günü Kros Test (2.3 Km), Ekstrem Test (600 Mt) ve Enduro Testten (4.3 Km) oluşan parkurda hem zamanla hem de doğayla mücadele edecek sporcular, ara etaplarla birlikte toplam 27 km’yi kat edecekler. Enduro tutkunları gün boyunca; E1, E2, E3, EGenç, EB sınıflarında 4 Tur (108 Km), EC, EVeteran sınıflarında 3 Tur (81 Km) ve EKadın sınıfında da 1 Tur (27 Km) atarak ödül kürsüsüne çıkmaya çalışacak. 

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nda sezonun ilk startı 24 Mart Cumartesi günü Fethiye Kültür Merkezi’nden (Beşkaza Meydanı) verilecek. Yarışa katılacak sporcular Fethiye Kültür Merkezi’nde saat 12.15’te yapılacak brifingin ardından saat 13.00’da Beşkaza Meydanı’ndan sembolik start alacak.
 

Etiketler: Türkiye Enduro Şampiyonası

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç