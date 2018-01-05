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Enerji içecekleri ani kalp durmasını tetikliyor

Özellikte gençler arasında sıklıkla tüketilen enerji içecekleri konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Hamza Duygu, enerji içeceklerinin ani kalp durmasına sebep olabileceğini ve birçok hastalığı da beraberinde getirdiğini belirterek bu tür içeceklerden uzak durulması gerektiğinin altı çizdi.

Enerji içecekleri ani kalp durmasını tetikliyor

05 Ocak 2018 09:53

Son yıllarda özellikle gençler arasında sık tüketilen enerji içecekleri birçok hastalığı da beraberinde getiriyor. Enerji içeceklerinin; bağımlılık potansiyeli yüksek olan maddeler, alkol ve keyif verici içeceklerle birlikte tüketildiği zaman vücutta tehlikeli hale gelerek kalp problemi yaşanmasına neden olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, enerji içeceklerinin hayatı tehdit eden kalp problemlerine yol açtığını ifade ederek bu tür içeceklerin tüketiminden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

"Enerji içecekleri kalp problemlerine yol açıyor"

Enerji içecekleri ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda bu içeceklerin kalp hastalıklarına neden olduğu ifade eden Prof. Dr. Hamza Duygu, “Enerji içecekleriyle ilgili yapılan bir çalışmada 12 - 19 yaş arasında yaklaşık her üç gençten birinin enerji içeceği tükettiği saptanmıştır. Yüksek miktarda kafein, ginseng, taurin ve guarana gibi uyarıcı maddeler içeren enerji içecekleri kısa sürede fazla miktarda ve özellikle alkolle birlikte tüketildiği zaman kalpte ritim bozukluklarına, kalp krizine, hipertansiyona, bilinç kaybına, çarpıntıya, bayılma ve ani ölüme neden olabilmektedir” dedi.

"Enerji içeceği tüketen gençler obeziteye yakalanıyor"

Enerji içeceklerinin yüksek şeker içerdiğini ve şeker hastalığına yol açtığını belirten Prof. Dr. Hamza Duygu, "Ailesinde doğuştan ritim bozukluğu olan kişilerin de enerji içeceklerini tüketmemesi gerekiyor. Enerji içecekleri yüksek şeker içeriyor ve özellikle de tüketimi yaygın olan gençlerde obeziteye de neden oluyor. Dolayısıyla genç yaştaki obezite ile birlikte kişilerin ileride kalp ve damar hastalığına yakalanma olasılığının da kronik dönemde artış gösterdi. Kalp damar hastalığı olan kişilerin yanında birinci derece yakınlarının da enerji içeceklerini tüketmemesi, enerji içeceklerinin zararları konusunda bilinçlendirilmesi ve kişilerin sağlığını koruması için enerji içeceklerinden uzak durması gerekiyor" yorumlarında bulundu.

Enerji içecekleri birçok hastalığa neden oluyor

Enerji içeceklerinin kişilerde neden olduğu kalp hastalıklarının yanı sıra sebep olduğu diğer hastalıklar hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Hamza Duygu, "enerji içeceklerinin uyku bozuklukları, anksiyete, ajitasyon, migren, sara nöbetleri, inme, mide ve bağırsak sistemi ile ilgili rahatsızlıklara neden oluyor. Özellikle spor yapan kişiler, bu içecekleri spor öncesi kesinlikle kullanılmamalıdır" dedi
 

Etiketler: enerji içeceği, kalp hastalıkları

 

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