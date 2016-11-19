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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak göçük alanında

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak beraberindeki heyet ile birlikte önceki gün göçüğün yaşandığı Siirt’in Şirvan ilçesi Maden köyünde bulunan maden sahasına geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak göçük alanında

19 Kasım 2016 14:09

Uçakla Siirt’e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, helikopterle maden sahasına geldi. Helikopterden inen Albayrak ve beraberindeki heyet maden sahasında kurulan AFAD’a ait konteynıra geçerek şirket yetkilileri ile görüştü. Bakan Albayrak ve beraberindeki heyetin AFAD konteynırında şirket yetkilileri ile yaptığı görüşmeye Anadolu Ajansı (AA) haricinde hiçbir basın kuruluşu alınmadı. Basın mensupları alana alınmamalarını üzerine duruma tepki göstermek için bölgeden uzaklaştı.

Mehmet Niyazi Deniz - Mehmet Pişkin 

Etiketler: Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı


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