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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez açıkladı! Yeni bir kurum doğuyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez açıkladı! Yeni bir kurum doğuyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez açıkladı! Yeni bir kurum doğuyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye Kömür İşletmeleri'nin Soma'daki ve Tunçbilek'teki sahalarının ihalelerini de gerçekleştirdik. Bu hafta ruhsat devir törenlerini de yapmak suretiyle yeni sahiplerine, özel sektöre devretmiş olacağız. Bunları devrederken kazan-kazan modeli üzerinde çalıştık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Çatı ve cephe uygulamasının önünü açan birtakım düzenlemeler yapıldı. Bundan sonra hem konutlarımız hem iş yerlerimiz çatılarını elektrik üretmek için kullanabilecekler" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğü birleştirilerek yeni bir kurum doğuyor. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, kısaca MAPEG diye anılacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Metal madenlerimizi ihale ederken burada işlenmek ve uç ürün haline dönüştürmek şartıyla bunların ihalelerine hazırlıyoruz. Önümüzdeki hafta muhtemelen bunların ilanlarına çıkmış olacağız" dedi.
 

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