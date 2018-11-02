İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den 'yaptırım' açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den 'yaptırım' açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den 'yaptırım' açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ABD'nin 8 ülkeye dönük yaptırımların kaldırılmasına yönelik açıklamalarına ilişkin olarak, "Bize gelen bilgiler Türkiye'nin de içerisinde olduğu şeklinde. Detayları henüz ulaşmadı" dedi.

Bakan Fatih Dönmez: 'Türkiye yaptırımlardan muaf olacak ülkeler arasında' - Tıkla İzle

Bakan Dönmez ABD'nin İran'a uygulanacağı yaptırımlarla ilgili gazetecilerin sorusunu cevapladı. Dönmez, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun 8 ülkeye dönük yaptırımların kaldırılmasına yönelik açıklamalarının olduğunu belirterek, "Bu pozitif açıklamadan dolayı memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Öteden beri Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarının Türkiye gibi komşu ülkelerde barış, huzur ve ekonomisini olumsuz etkileyebileceğini ifade etmiştik. Hem Dışişleri Bakanlığımızın hem Enerji Bakanlığımızın hem de yetkili taraflarla Amerika Birleşik Devletleri'nde yetkililerle yaptığı müzakerelerde bu konunun altını özellikle çizmiştik. Enerji arz güvenliği açısından komşu ülkeleriyle petrol ve doğalgaz ticaretinin önemini vurgulamıştık, alternatiflerinin çok sınırlı olduğunu söylemiştik. Anlaşılan o ki bizim öteden beri ifade ettiğimiz iddia ve tezlerimizi de karşı tarafta bir noktada kabul edildiği anlaşılıyor. Ben varılan noktanın bölgenin barış, huzur ve istikrarına olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. 

8 ülke içinde Türkiye'nin de olup olmadığına ilişkin olarak Bakan Dönmez, "Bize gelen bilgiler Türkiye'nin de içerisinde olduğu şeklinde. Detayları henüz ulaşmadı" cevabını verdi.  

Ahmet Umur Öztürk
 

YAPTIRIMLAR GERİ GELDİ

ABD, İran'la yapılan nükleer anlaşması sebebiyle kaldırdığı bütün yaptırımları geri getireceğini duyurdu.
ABD Hükümeti İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma sonucu kaldırdığı bütün yaptırımları yeniden uygulayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, bu yaptırımlardan yaklaşık 700 kişi ve kurumun etkileneceği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump İran'ın anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesi ile 2015 yılında İran ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmasından çekilmişti  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.