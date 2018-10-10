Enerjide iki dev hamle... Dışa bağımlılık azalacak!

Türkiye'nin enerjisi Antalya'da bin 500'ün üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen 9. Türkiye Enerji Zirvesi'nde masaya yatırıldı. Zirvede konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki hafta bir yatırımın daha hayata geçirileceğini aktaran Dönmez “Yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip olan Star Rafinerisinin açılışını haftaya gerçekleştireceğiz. Star Rafinerisi üretime geçmesiyle birlikte Türkiye'nin işlenmiş petrol ürünü ihtiyacının yüzde 25'inden fazlasını karşılayarak, ülkemizin ithalat bağımlılığının azaltılmasına kayda değer bir katkı sağlayacak” diye konuştu. Bakan Fatih Dönmez, Akdeniz'de sondaj çalışmalarına da bu ay içerisinde başlayacaklarını belirterek “Fatih sondaj gemisi bu ay sonunda çalışmalara başlıyor. İkinci gemiyi de yakın bir zaman içerisinde filomuza katacağız. Özellikle Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklı kaynaklarımızı sonuna kadar koruyacağımızı ifade etmek isterim. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimiz de Türkiye Petrollerine ait uluslararası sahalarda sismik çalışmalarına devam edecek” ifadelerini kullandı.

30 MİLYAR DOLARLIK TASARRUF

2023 yılına kadar yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırım yapacakları bilgisini veren Dönmez “Bu çalışmalar neticesinde 2033'e geldiğimizde yaklaşık 30 milyar dolar tasarruf sağlayacağız” dedi. Dönmez, bu kapsamda yerli kaynakların özel sektör eliyle yatırıma dönüşmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi. İlk Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) güneş ve rüzgâr ihalelerini geçen yıl gerçekleştirildiğini aktaran Dönmez, bin 200 megavatlık offshore (deniz üstü) rüzgâr enerjisi YEKA ihalesi için tekliflerin 23 Ekim'e kadar alınacağını belirtti. Bin megavatlık YEKA GES-2 projesi için geçen hafta ilana çıkıldığını dile getiren Dönmez konuşmasını şöyle sürdürdü: Batarya depolama sistemi için ayrı bir ihale ve yol haritası düzenlemeyi kararlaştırdık. Türkiye'ye yatırım yapan hiçbir yatırımcı kaybetmedi, bundan sonra da kaybetmeyecek. Gelecek 10 yılda hem rüzgâr hem de güneş enerjisinde onar bin megavatlık kapasiteyi hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Dönmez şunları söyledi: 2023 yılında Akkuyu'da ilk reaktörü işletmeye alma hedefimiz var. Akkuyu tam kapasite devreye girdiğinde yıllık 7,5 milyar metreküplük gaz ithalatından sağlanan elektrik üretimini gerçekleştirebilecek. Sinop'ta ikinci nükleer santral için çalışmalar sürerken, üçüncü nükleer santral için de Çinlilerle görüşüyoruz. Enerjinin tüketildiği yerde üretilmesi çok önemli ve Trakya bölgesinin de enerji tüketimi fazla olduğu için Trakya üçüncü nükleer için ağırlık kazandı diyebiliriz.

GAZA YENİ AYAR

Bakan Dönmez, doğalgaz kontratları açısından bir fırsat bulunduğunu aktararak “Bazı kontratların sürelerinin sonuna yaklaşıldı. Artık 20-25 yıllık uzun dönemli kontratlar yerine daha esnek bir yapıyla yürünecek ve kısa dönemli kontratlar yapılacak. Bu şekilde yapılacak gaz kontratları tüketicinin daha lehine olacak” dedi. Akaryakıttaki eşel mobil uygulamasını da değerlendiren Dönmez, kur ve petrol fiyatlarındaki artışının yüzde 50 seviyesinde gerçekleştiğini ve bu maliyetlerin pompaya yansıtılması durumunda tüketici açısından katlanılamaz bir durumun ortaya çıktığını söyledi.

‘TürkAkım 2020'de faaliyete geçebilir'

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, 1 Ocak 2020 itibarıyla TürkAkım projesinde iki hattan da doğalgaz sevkiyatına başlanabileceğini açıkladı. Projede Avrupa'ya uzanacak ikinci hattın rotasına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini belirten Novak “Bu konuda farklı seçeneklerimiz var. Bunlardan ilki Yunanistan üzerinden İtalya. İkinci seçenek ise hattın Bulgaristan üzerinden Sırbistan, Macaristan ve Avusturya'ya uzatılması” dedi. İnşaatın takvime uygun şekilde devam ettiğini dile getiren Novak “1 Ocak 2020 itibarıyla iki hattan toplam 31,5 milyar metreküplük doğalgaz sevkiyatına başlanabilir” diye konuştu.