Dünya enerji sektörünün devleri, 40 yıl aradan sonra yenidenİstanbul'da bir araya geliyor. 1977 yılında 10. Dünya Enerji Kongresi'nin gerçekleştirildiği İstanbul, bu kez 23. Dünya Enerji Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın ev sahipliğinde düzenlenen kongre, enerjinin geleceğine yön verecek. Kongrede ilk olarak '2060 senaryosu' masaya yatırılacak. Dünya ve enerji sektörünün 2060'a kadar karşı karşıya kalacağı en önemli zorluklar, yapılabilecek yenilikler ve gelecekte enerji sektörünü neler beklediği gibi başlıklar ele alınacak.

'YENİ UFUKLARI KUCAKLAMAK'

Bu yıl "Yeni Ufukları Kucaklamak" temasıyla düzenlenen 23. Dünya Enerji Kongresi 13 Ekim'e kadar sürecek. İstanbul Kongre Merkezi (ICC) ve Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde (ICEC) gerçekleştirilecek, SABAH ve aHaber'in 'Ulusal Resmi Medya Ortağı' olduğu kongre, bu akşam yapılacak açılış seremonisiyle start alıyor. 70'in üzerinde ülkeden global enerji sektörüne yön veren 250 ismin kürsüye çıkacağı kongrenin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. İran Enerji Bakanı Hamid Chitchian, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Rainer Baake ve Monako Prensi II. Albert'in yanı sıra Malezya, Belçika, Bulgaristan, İsveç, Irak, Ürdün, Çad, Kongo, Senegal ve Somali enerji bakanları da kongrede yer alacak.

CEO'LAR KONUŞACAK

Kongredeki 250 konuşmacı arasında Çin devlet enerji şirketi SPIC'in Başkanı Wang Binghua, BP Grubu İcra Kurulu Başkanı Bob Dudley, E.ON Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Johannes Teyssen, Gazprom CEO'su Alexey Miller, OMV CEO'su Rainer Seele, Saudi Aramco CEO'su Amin H. Nasser, Siemens Enerji Sektörü CEO'su Lisa Davis, SPIC Başkanı Wang Binghua, TANAP CEO'su Saltuk Düzyol ve Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol ile son yıllarda enerji yatırımlarıyla dikkat çeken Sabancı Holding'in CEO'su Güler Sabancı da yer alıyor. Total, ENI, SOCAR, GE, RWE, EWE, Bionas, Masdar, Tokyo Gaz, DHL, Nestle, Econet, Ecopetrol ve Westinghouse gibi şirketlerin CEO'ları da sunum yapacak. 1923'te kurulan Dünya Enerji Konseyi 93 milli komitesi ile 3 binden fazla üye organizasyonu temsil ediyor. Kongresi'nin ilki 1924'te yapıldı.

2060 YILI MASAYA YATIRILIYOR

Kongrede pazartesi günü ilk olarak '2060 senaryosu' masaya yatırılacak. Dünya ve enerji sektörünün 2060'a kadar karşı karşıya kalacağı en önemli zorluklar, yapılabilecek yenilikler ve gelecekte enerji sektörünü neler beklediği gibi başlıklar ele alınacak.

ENERJİNİN GELECEĞİ TARTIŞILACAK

Politika, iş ve akademi dünyasının ünlü isimlerini buluşturacak olan kongrede enerji sektörünün tüm dallarındaki etkin isimler sunumları ve enerji dünyasının geleceğine dair görüşleriyle yer alacak. Ayrıca Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Genel Sekreteri Christiana Figueres ile Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol da kongrenin konuşmacıları arasında yer alıyor. Kongrede, enerji endüstrisinin iş modelleri, hükümet politikaları, iklim, finans ve pazar dinamikleri gibi sektörün gündemini belirleyen konular ele alınacak.

YOLLAR KAPALI

İstanbullular, kongrenin yapılacağı 9-13 Ekim tarihleri arasında bazı yolları kullanamayacak. Özellikle Taksim, Şişli, Nişantaşı ve Beşiktaş bölgesinde ana yollardan araç geçişine izin verilmeyecek. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya Taşkışla Caddesi Mete Kavşağından Kadırgalar Adil Baba kavşağına kadar, Gümüş Caddesi, Harbiye Ordu Evi girişi ışıklardan Adil Baba kavşağına kadar, Mim Kemal Öke Caddesi, Vali Konağı Caddesi girişinden itibaren trafiğe kapatılacak.

ZİRVEYE RUS LİDER PUTİN DE KATILIYOR

Zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katılacak. Rusya Devlet Başkanlığı Danışmanı Yuriy Uşakov, "Putin'in Türkiye ziyareti 10 Ekim'de gerçekleşecek. Putin'in Dünya Enerji Kongresi'nde bir konuşması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili bir teması olacak" dedi. Putin, 11 Ekim'de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

YETKİN VE SEÇKİN İSİMLER

23. Dünya Enerji Kongresi'nin, sektörün geleceğinin belirleneceği bir etkinlik olduğunu vurgulayan Dünya Enerji Konseyi Genel Sekreteri Christoph Frei, "Kongrede, enerji dünyasını tüm yönleriyle masaya yatıracağız. Piyasanın 'caz' ve 'senfoni' modellerini analiz edeceğiz. İnovasyonun önemini ve emtia fiyatlarını tartışacağız. Konuşmacılar da, global enerji endüstrisinin farklı alanlarını temsil eden yetkin ve seçkin isimler" dedi.

Mesut Altun - Sabah gazetesi