Enes Batur hayranları galaya yoğun ilgi gösterdi

Başrollerinde Türkiye'nin en çok takip edilen Youtuberlarından olan Enes Batur ile birlikte Bekir Aksoy, Ceyda Düvenci, Ceyhun Yılmaz, Kerem Fırtına gibi oyuncuların ve ünlü youtuberların yer aldığı, 'Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi?' filminin galası, Kanyon Cinemaximum'da gerçekleştirildi. Eren Medya - ILS Vision yapımcılığında çekilen filmin yönetmenliğini Kamil Çetin üstlendi. 15 günde 15 milyona yakın izleyiciye ulaşan fragmanın ardından filminin galası da yoğun katılımla yapıldı.

Enes Batur ve filmde rol alan ünlü Youtube fenomenlerinin takipçileri aileleri ile birlikte galaya akın etti. Sömestr tatili süresince 7 yaş ve üzeri tüm çocukların ve gençlerin aileleri ile beraber izleyebileceği belirtilen film, anne ve babalardan da tam not aldı. Argonun bulunmadığı, eğlenceli yapımın 19 Ocak'ta sinemalarda izleyici ile buluşacağı ifade edildi.

''Ailece gidilebilecek güzel bir film''

Filmin galasında konuşan Enes Batur, ''Filmin güzel bir hikaye olmasını istedik. Onun için elimizden geleni yaptık. Hikayesi gerçekler üzerine oturuyor. Gerçekten ailece gidilebilecek güzel bir film. Film benim hayatımı anlatıyor. Oyuncular dışında youtuberlarında oyuncu alarak rol alması çok eğlenceli oldu. Film bütün ailelere hitap ediyor. İzleyiciler eğlenecekler'' dedi.

Film hakkında bilgi veren Yönetmen Kemal Çetin, ''Filmin fikri; yapımcı Erdem beyin beni aramasıyla başladı. Eve kapanıp 4 saat Enes Batur'un videolarını seyrettim. Hoşuma gitti ve hemen buluşarak projeyi konuşup, çalışmalara başladık. Filmde Enes'in hikayesinden yola çıkarak youtuberların hayatına giriyoruz. Bir kesim youtuberlara uzak duruyor. İzleyiciler bu filmde, onların hikayesine tanıklık ederek ne kadar tatlı ve zeki insanlar olduklarını hatta büyük bir kısmının topluma iyi yönde örnek olabileceğini, arkadaşlığı, dostluğu görecekler. Film; insanların bulundukları yerlerde geçmişlerini unutmamaları ve insanlarla birlikte o noktalara ulaştıklarını hatırlamaları mesajını da veriyor" şeklinde konuştu.

''Bu aslında başarı hikayesi''

Youtuberlar ile birlikte filmde rol alan ve Enes Batur’un babasını oynayan Oyuncu Bekir Aksoy, ''Artık her şey internet ve cep telefonu üzerinden yürüyor. O yüzden böyle bir teklif geldiğinde acaba yapsam mı yapmasam mı derken, 5'inci dakikada yapmak lazım, dedim. Çünkü artık trendleri belirleyenler, bizim kuşaktan daha çok gençler. Televizyon sektöründe, internet mecrasında ve cep telefonunda bu döngüyü oluşturan hep gençler. Enes'i tanıdığımda ne kadar disiplinli ve çalışkan olduğunu gördüm. Bu aslında bir başarı hikayesi'' dedi.

Filmdeki rolünü anlatan Aksoy, ''Ben, Enes Batur'un 'yapma' diyen babasıyım; her baba gibi kaygılı. Enes’in babası polis, benim babam da emniyet müdürüydü. O yüzden onun yaşadığı zorlukları biliyorum; çocukların üzerinde hep bir koruma kalkanı oluşturmaya çalışıyor ve başarılı olmasını oğlunun meslek sahibi olmasını istiyor. Ama interneti boş bir mecra olarak görüyor ve bunun yerine üniversite okuyup meslek sahibi olmasını istiyor. Daha sonra bakıyor ki; Enes kendini burada çok iyi hissediyor. Bu anlamda çok doğru yol izliyor. Sonra babası kabulleniyor. Her ailenin yapması gerektiği gibi çocuğun arkasında duruyor'' diye konuştu.

Youtuberlar ile rol almanın çok keyifli olduğunu dile getiren oyuncu Dila Danışman,“Değişik bir deneyim oldu benim için. Gerçek bir hikayeden yola çıkılarak senaryo oluştuğu için izlenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Günümüzde büyük bir kesimin ilgi alanı internet, sosyal medya ve youtuberlık. Herkes filmde merak ettiği pek çok sorunun yanıtını bulacak'' dedi.

Yotuber mesleğinin nasıl çılgınca boyuta geldiğini şaşkınlıkla izliyorum diyen Oyuncu Kerem Fırtına, ''Film çekimi sırasında da sürekli Youtube’a film yüklemeye devam ediyorlardı. Onları hayretle izledim. Filmde Enes Batur'u keşfeden menajer rolündeyim. Menajerin bir yıldız çıkartma hevesi var; Enes Batur’un da bir yıldıza dönüşeceğine inanıyor'' açıklamasında bulundu.

Enes Batur'un kendi hayatından izler taşıyan filmde; iş yoğunluklarından dolayı babası ve annesi ile zaman geçiremeyen ve dünyası 6 yaşındayken babasının aldığı bilgisayardan ibaret olan bir çocuğun, Youtuber olma hayali ile ailesinin gelecek endişesi arasında kalması, ikilemleri ve bir yıldıza dönüşme serüveni eğlenceli bir dille anlatılıyor. Film; dijital dünyanın zihnimizde oluşturduğu soruya eğlenceli ve mizah dolu bir filmle cevap arıyor: Gençler hayallerinin peşinde mi koşmalı? Yoksa gerçeklerle mi yüzleşmeli?

Filmde ünlü oyuncuların yanı sıra Kafalar isimli Youtube kanalı ile geniş bir kitleye ulaşan Atakan Özyurt, Fatih Yasin ve Bilal Hancı ile Başak Karahan, Uras Benlioğlu, Reynmen (Yusuf Aktaş), Baturay Anar, Şeyda Erdoğan, Burak Güngör, Kaya Giray gibi sevilen youtubefenomenleri de rol aldı. Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi? 19 Ocak’ta sinemalarda izleyici ile buluşacak.

Adem Gürer - Murat Ergin