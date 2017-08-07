Enes Su: Bindiğim arabamı değil, yaptığım yatırımları konuşsunlar

İstanbul'un köklü gayrimenkul ve yatırım ortaklığı şirketlerinden birisi Semerkant GYO’nun Yönetim Kurulu Başkanı Enes Su, hakkında çıkan haberlerden rahatsız olduğunu dile getirdi. Hem ünlülerin hem de dünya yıldızı futbolcuların yatırım danışmanı olarak bilinen işadamı, “Medyada bindiğim arabalarla konuşuluyorum. Türkiye'de ve yurt dışında bu sektörde milyonluk yatırımlar ve çok başarılı işler yapıyoruz, sektöre kan pompalıyoruz bu ekonomi haberleriyle değil de bindiğim arabalarla haber yapıldığında diyecek bir şey bulamıyorum'' dedi.

“Yüzlerce kişiye istihdam”

Türkiye'nin yeni nesil iş adamlarından Enes Su, yüzlerce kişiye iş istihdamı sağladığı şirket bünyesinde, kendisine gelen hiç bir sosyal sorumluluk projesi ve yardım taleplerini de geri çevirmediğini vurguladı.

