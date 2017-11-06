Enfeksiyonlardan koruyan en önemli yöntem el yıkamak

Uzm. Dr. Selin Bardak Özcem: “Kişisel ve Toplum Sağlığı Açısından Doğru El Yıkama Alışkanlığını Kazanırsak Pek Çok Bulaşıcı Hastalıktan Korunmuş Oluruz.”

İyi yıkanmamış eller ile yenilen ve hazırlanan yemeklerden dolayı oluşan ishallerin, salgınlara neden olabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Selin Bardak Özcem, nezle olan kişinin öksürüp, aksırdıktan, burnunu temizledikten sonra el hijyeni sağlamadan etrafa veya diğer kişilere elleri ile dokunursa virüsleri doğrudan bulaştırmış olabileceğini belirtti. Hastane içinde de hastane enfeksiyonlarının çoğunun önlenmesinde el yıkamanın çok büyük önemi olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Selin Bardak Özcem, basit, ucuz, toplumun her kesimi tarafından kolayca uygulanabilecek olan doğru el yıkama ve el yıkamanın öneminin küçük yaşlardan itibaren çocuklara öğretilmesi gerektiğini belirtti. Uzm. Dr. Selin Bardak Özcem şöyle devam etti: “El yıkama, kişi ve toplum sağlığının korunması için hastalıkların önlenmesinde herkes tarafından uygulanabilen, uygun yapıldığında ise oldukça etkili bir yöntemdir. Kişisel ve toplum sağlığı açısından doğru el yıkama alışkanlığını kazanırsak pek çok bulaşıcı hastalıktan korunmuş oluruz. Doğru el yıkamada, eller bol su ve sabun ile en az 15-20 saniye ovuşturulmalıdır. Parmak araları, avuç içleri, tırnak içleri iyice temizlenmelidir. Toplam el yıkama süresi en az 1 dakika olmalıdır.”

Eller ne zaman yıkanmalıdır

Yemek hazırlamadan önce, yemek yemeden önce ve yemek yedikten sonra, pişmemiş gıdalara (özellikle kırmızı et, tavuk, balık, yumurta) temas ettikten sonra, bozulmuş gıda ve çöplere dokunduktan sonra, tuvaleti kullandıktan sonra, çocukların altını değiştirdikten sonra, üst solunum yolu sekresyonları ile temas ettikten sonra (hapşırma, öksürme vb.), hastaya temas etmeden önce ve hastaya temas ettikten sonra, toplumda ortak kullanılan araçların kullanımından sonra (toplu taşıma araçları, para alış verişi, telefon vb.), kedi, köpek ve diğer tüm hayvanlarla temas ettikten sonra ellerimizi doğru şekilde ve zamanında yıkamalıyız.

Sık sık ellerinizi yıkamaya dikkat edin

Havaların soğumaya başladığı ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığı bu dönemde, elleri sık sık ve doğru yıkamanın, enfekte materyaller ile temas ettikten sonra el hijyenini sağlamanın bulaşıcı hastalıkları önlemedeki önemini vurgulayan Uzm. Dr. Selin Bardak Özcem, basit ama sağlığı korumada çok önemli olan el yıkamanın unutulmaması ve alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.