Diğer
Kategoriler

Enfeksiyonlardan koruyan en önemli yöntem el yıkamak

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Selin Bardak Özcem, enfeksiyon hastalıklarına neden olan mikroganizmaların kişiden kişiye veya etrafa bulaşında en önemli araç olan ellerin, gerek hastane, gerekse toplumda sık görülen nezle, grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonları ile akut gastroenterit denen ishal durumlarının oluşumunda çok önemli bir role sahip olduğunu ifade etti.

Enfeksiyonlardan koruyan en önemli yöntem el yıkamak

06 Kasım 2017 11:16

Uzm. Dr. Selin Bardak Özcem: “Kişisel ve Toplum Sağlığı Açısından Doğru El Yıkama Alışkanlığını Kazanırsak Pek Çok Bulaşıcı Hastalıktan Korunmuş Oluruz.”

İyi yıkanmamış eller ile yenilen ve hazırlanan yemeklerden dolayı oluşan ishallerin, salgınlara neden olabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Selin Bardak Özcem, nezle olan kişinin öksürüp, aksırdıktan, burnunu temizledikten sonra el hijyeni sağlamadan etrafa veya diğer kişilere elleri ile dokunursa virüsleri doğrudan bulaştırmış olabileceğini belirtti. Hastane içinde de hastane enfeksiyonlarının çoğunun önlenmesinde el yıkamanın çok büyük önemi olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Selin Bardak Özcem, basit, ucuz, toplumun her kesimi tarafından kolayca uygulanabilecek olan doğru el yıkama ve el yıkamanın öneminin küçük yaşlardan itibaren çocuklara öğretilmesi gerektiğini belirtti. Uzm. Dr. Selin Bardak Özcem şöyle devam etti: “El yıkama, kişi ve toplum sağlığının korunması için hastalıkların önlenmesinde herkes tarafından uygulanabilen, uygun yapıldığında ise oldukça etkili bir yöntemdir. Kişisel ve toplum sağlığı açısından doğru el yıkama alışkanlığını kazanırsak pek çok bulaşıcı hastalıktan korunmuş oluruz. Doğru el yıkamada, eller bol su ve sabun ile en az 15-20 saniye ovuşturulmalıdır. Parmak araları, avuç içleri, tırnak içleri iyice temizlenmelidir. Toplam el yıkama süresi en az 1 dakika olmalıdır.”

Eller ne zaman yıkanmalıdır

Yemek hazırlamadan önce, yemek yemeden önce ve yemek yedikten sonra, pişmemiş gıdalara (özellikle kırmızı et, tavuk, balık, yumurta) temas ettikten sonra, bozulmuş gıda ve çöplere dokunduktan sonra, tuvaleti kullandıktan sonra, çocukların altını değiştirdikten sonra, üst solunum yolu sekresyonları ile temas ettikten sonra (hapşırma, öksürme vb.), hastaya temas etmeden önce ve hastaya temas ettikten sonra, toplumda ortak kullanılan araçların kullanımından sonra (toplu taşıma araçları, para alış verişi, telefon vb.), kedi, köpek ve diğer tüm hayvanlarla temas ettikten sonra ellerimizi doğru şekilde ve zamanında yıkamalıyız.

Sık sık ellerinizi yıkamaya dikkat edin

Havaların soğumaya başladığı ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığı bu dönemde, elleri sık sık ve doğru yıkamanın, enfekte materyaller ile temas ettikten sonra el hijyenini sağlamanın bulaşıcı hastalıkları önlemedeki önemini vurgulayan Uzm. Dr. Selin Bardak Özcem, basit ama sağlığı korumada çok önemli olan el yıkamanın unutulmaması ve alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Etiketler: bulaşıcı hastalık, el yıkama, sağlık haberleri, Yakın Doğu Üniversitesi

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç