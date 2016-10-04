Yapılan açıklamada Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinden oluşan TRC1 bölgesinde TÜFE’de 2016 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,02 düşüş gerçekleştiği bildirildi. Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,32, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,10 artış gerçekleşti.

Türkiye genelinde TÜFE arttı

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Türkiye genelinde aylık enflasyonun yüzde 0,18 oranında arttığı bildirildi.

TÜFE’de (2003=100) 2016 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,28 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,92 artış gerçekleşti.

Eylül 2016’da endekste kapsanan 417 maddeden, 63 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 243 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 111 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En fazla artan ulaştırma oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Eylül ayında endekste en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3,49 ile giyim ve ayakkabı olurken gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,70 ve eğlence ve kültürde yüzde 0,43 düşüş gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan aylık en yüksek artış yüzde 2,70 ile ulaştırma grubunda oldu. Eğitimde yüzde 1,98, lokanta ve otellerde yüzde 0,67, konutta yüzde 0,41 ve çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,28 artış gerçekleşti.

Bölgede enflasyon düşüşte

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde aylık TÜFE’de düşüş olduğu belirtildi. Bölgemiz, 26 bölge içinde bir önceki yılın Aralık ayına göre TÜFE’de en az artış gösteren bölge olurken on iki aylık ortalamalara göre ise en çok artış gösteren 9. bölge oldu.