Enflasyon oranı tek haneye geriledi

Tufan, TCMB’nin enflasyon oranına göre hareket etmeye devam edeceğini sözlerine ekleyerek, "Enflasyon oranı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,15 artış gösterdi. Yıllık bazda ise enflasyon oranı yüzde 10,90 seviyesinden yüzde 9.79’a geriledi. Enflasyon oranının gerilemesinde gıda fiyatlarında yaşanan düşüş etkili oldu. Teknik anlamda gıda fiyatlarında yer alan baz etkisi fiyatların düşmesinde etkili olmasının yanı sıra sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan gerilemelerde etkili oldu. Manşet enflasyon gıda fiyatları kaynaklı gerilese de çekirdek enflasyon (Enerji ve Gıda fiyatları hariç) oranında bir miktar yükseliş dikkat çekiyor. Çekirdek enflasyon için takip ettiğimiz C endeksi yıllık bazda yüzde 9,60 seviyesine yükseldi. Bu yükseliş döviz kurunun enflasyona geçiş etkisinin devam ettiğini gösteriyor. Manşet enflasyonda yaşanan gerileme önemli olsa da çekirdek enflasyon Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını (TCMB) sıkı duruşunun devam etmesine neden olabilir. Yıl içinde TCMB’nin geç likidite penceresinde ılımlı faiz indirme ihtimali hala daha var ancak bunun gerçekleşmesi için enflasyon oranında kalıcı bir düşüş olması birinci öncelik olarak karşımıza çıkabilir. Bu bağlamda kısa vade de TCMB’nin politikasını değiştirmediğini görebiliriz. Enflasyon oranı sonrası Dolar kuru 3.5150 – 3.55 arasındaki yatay görüntüsüne devam ediyor. Öte yandan yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam rakamları dolar kuru üzerinde etkili olabilir" ifadelerini kullandı.