Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Ekim ayı 'Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre; TÜFE’de (2003=100) 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,44, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,89 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 10,43 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada yüzde 2, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,76, lokanta ve otellerde yüzde 0,70 ve ev eşyasında yüzde 0,59 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1,03 ile eğlence ve kültür oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan konutta yüzde 0,24, haberleşmede yüzde 0,06 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,01 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 22,61 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre eğitim yüzde 9,58, sağlık yüzde 9,39, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 9,34, lokanta ve oteller yüzde 8,34 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış yüzde 2,03 ile TR63’de (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) oldu. İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 7,33 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 9,12 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 9,25 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti.

Ekim 2016’da endekste kapsanan 417 maddeden; 53 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 275 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 89 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,84 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 3,83 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,79 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,93 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0,31 düşüş ve su sektöründe yüzde 0,58 artış olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış; yüzde 9,83 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2,87 ile ham petrol ve doğal gaz ve yüzde 2,21 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 2,89, gıda ürünleri yüzde 0,43, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 0,31 ile bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2016 yılı Ekim ayında aylık en fazla artış enerji mallarında ve yıllık en fazla artış dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşti.