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'Enflasyonun düşüşü ocakta da devam edecek'

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken enflasyon oranlarının ocak ayında daha da düşmesini beklediklerini belirtti.

Enflasyonun düşüşü ocakta da devam edecek

03 Ocak 2018 11:57

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Enflasyonun Kasım ayında zirveyi gördüğünü ve aralık ayından itibaren düşüş trendinin başladığını düşünüyoruz. Ocak ayından itibaren yıllık bazda enflasyonun daha düşmesini bekliyoruz. Döviz kurlarındaki artışın durması, enflasyondaki artışı da durdurdu. Ancak, aralık ayındaki en yüksek artış yine ulaştırma sektöründe görüldü. Sürekli söylediğimiz gibi akaryakıt fiyatları kontrol altına alınırsa enflasyondaki düşüş daha da yüksek olur. Bunun için akaryakıt üzerinden alınan vergilerde indirime gidilmeli ve akaryakıtta tavan fiyat uygulanmalı. Keza enflasyondaki düşüşün sürmesi halinde yatırımlar da hızla artacaktır” açıklamasında bulundu.

 

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