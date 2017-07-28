“Engel” tanımayan kampüs

LYS’den sonra doğru üniversite tercihi yapmak isteyen milyonlarca öğrenci üniversiteleri tek tek gezdi. Tercih ve tanıtım günlerine gerek akademik personeli, gerek idari birimi gerekse öğrencileri ile hazırlanan Nişantaşı Üniversitesi de yeni açılan Maslak 1453 Neotech Campus ile 40 bin öğrenciyi ağırladı. Teknolojik alt yapısının yanı sıra engelli öğrenciler için de engelsiz alan ve eğitim şartları sunmayı hedefledikleri kampüste, tercih döneminde üniversitesini yalnız bırakmayan ve yeni gelecek olan arkadaşlarına yardımcı olan yürüme engelli mezun öğrenci Burak Can Avcı’ya Özel Başarı Ödülü takdim edildi.

Yapılan ödül töreninde Burak Can Avcı gibi emek veren tüm öğrencilere, Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Levent Uysal, Rektör Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ve Genel Sekreter Can Uysal tarafından plaket takdim edilerek teşekkür edildi.

“KAMPÜSÜ TASARLARKEN TEKNOLOJİNİN YANI SIRA ENGELSİZ OLMASINA DA ÖZEN GÖSTERDİK”

Sözlerine öncelikli olarak Burak Can Avcı’ya ve tüm öğrencilerine teşekkür ederek başlayan Levent Uysal aynı zamanda yeni açılan kampüste de engelsiz bir alan oluşturduklarını dile getirdi. Uysal aynı zamanda, “Nişantaşı Üniversitesi tercih döneminde de farkını gösterdi. Burada çalışan bütün arkadaşlarımız alnının terini akıttılar ve kampüsümüzü ziyaret eden 40 bin öğrenciyi ağırladık. Biz bu kampüsümüzü planlarken hem teknolojisine hem de engelsiz olmasına dikkat ettik. Çünkü takımımızda ve gönlümüzde herkese yer var. Sağ olsun Burak öğrencimiz de burada müthiş bir motivasyon yakalayarak arkadaşlarını çok güzel bir şekilde destekledi. Bu yüzden ona gerçekten çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“ONLARIN DİĞER ÖĞRENCİLERLE AYNI ORTAMDA EĞİTİM GÖRMESİ ÇOK ÖNEMLİ”

Engelli öğrencilerin diğer öğrencilerden farksız olarak aynı ortamda eğitim görmesini savunduklarını ve bu doğrultuda ilerlediklerini de dile getiren Uysal, “Nişantaşı Üniversitesi özellikle bütün öğrencilerimizin aynı anda eğitim alabilmesi için dizayn edilmiştir. Engelli arkadaşlarımızın bizim gözümüzde hiçbir farkı yoktur. Diğer öğrencilerimizden farksız olarak aynı ortamda motivasyonlu bir şekilde eğitimimizi veriyoruz. Teknoloji ile birlikte yerleşkenin dizaynını oluşturduğumuz için bütün engelli öğrencilerimize aynı amfide eğitim verebiliyoruz. Bu çok çok önemli çünkü Türkiye’deki birçok eğitim kuruluşu engelli öğrencilerimize farklı ortamlarda eğitim veriyor. Bu yüzden de daha en başında o arkadaşlarımız motivasyonlarını kaybediyor. Onun yerine hep birlikte ‘Nasıl bu eğitimi en iyi şekilde yapabiliriz? diye düşünerek böyle bir kampüs yaptık. Nişantaşı, her zaman sevgi ve mutluluk içerisinde olan insanların heyecanla çalıştıkları bir üniversite. O yüzden üniversite olarak dünyadaki teknolojileri takip ederek hep ilkleri yaptık. Fakat bizim gibi engelsiz bir kampüs düşüncesi olan varsa bütün tecrübelimizi aktarmaya da hazırız” diye konuştu.