Engel yok, demokrasi var

Tören alanında düzenlenen programda, mehteran eşliğinde “Milli Birlik Yürüyüşü” yapıldı. Yürüyüşün ardından tekrar alanda toplanan vatandaşlar, boynundan aşağısı doğuştan engelli olan 29 yaşındaki Erhan Gün’ü görünce duygulandı.

Ailesi ile birlikte alana gelen bedensel engelli genç program süresince, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in posterinin altında kendisine hazırlanan yatakta demokrasi nöbeti tuttu.



Programda çalınan 15 Temmuz marşlarına katılmaya çalışan Gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması ekranda gösterilmeye başlanınca heyecanını gizleyemedi.



Programa katılan Muğla Vali Yardımcısı Rıza Dalan ve vatandaşlar engelli gençle yakından ilgilendi.

Bedensel engelli Gün, program bitimine kadar alanda bekleyerek, demokrasi nöbetine katıldı.

Cihat Cura