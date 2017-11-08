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Engelini unuttu, okçulukla hayatına renk kattı

Bingöl’de küçük yaşta geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bedensel engelli kalan 37 yaşındaki Bahattin Tüz, engellileri topluma kazandırmak için başladığı okçulukla hayatına renk kattı.

Engelini unuttu, okçulukla hayatına renk kattı

08 Kasım 2017 11:28
Engelini unuttu, okçulukla hayatına renk kattı - Tıkla İzle

3 çocuk babası Bahattin Tüz'ün, 3 yaşında geçirdiği yüksek ateş nedeniyle belden aşağısı felç kaldı. Hayatındaki tüm engelleri bir şekilde aşan Tüz, 9 yıldır SGK'da memur olarak görev yaparken, engelinin engel olmadığını göstermek için okçuluk sporuna başladı. Kısa bir süre önce okçuluğa başlamasına rağmen başarılı olan Tüz, şehrini, Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından 14-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan ‘Salon Devlet Kupası’ turnuvasında yarışarak temsil etme hakkı kazandı. Tüz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde her gün 2 saat antrenman yaparak yarışmaya hazırlanıyor. 

3 yaşında geçirdiği yüksek ateş nedeniyle belden aşağı tutmayarak felç kalan Tüz, 34 yıldır zorlu bir şekilde hayat mücadelesi verdiğini aktardı.

Yüksek ateşten dolayı felç kaldığını ve ayaklarının tutmadığını anlatan Tüz, "Şu an 37 yaşındayım ve 34 yıldır bedensel engelli olarak hayatımı sürdürüyorum. Evliyim 3 çocuğum var. Çok şükür hayatla bir şekilde mücadele ediyorum. Hiçbir zaman engelimi engel olarak, sıkıntı olarak görmedim” dedi.

Bingöl İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tesislerinde turnuvaya hazırlanan Tüz, “Engellileri topluma kazandırma amacıyla okçuluğa başladım. Yaklaşık 3 aydır okçuluk yapıyorum. Bu yıl 14-17 Aralık tarihinde Samsun’da düzenlenecek şampiyonaya gideceğiz ve bende engelli kategorisinde yarışacağım, inşallah iyi bir derece ile Bingöl’e döneceğiz” diye konuştu.

Okçuluk gibi farklı bir spor dalının engellilere engel teşkil etmediğini kaydeden Tüz, “Fakat hayat şartları içinde mücadele ederken zorluklar da yarışıyoruz. Engelli olduğumuz için iki kez yarışıyoruz ve bunu aşmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Bu sporu yapmak maddi ve manevi anlamda çok büyük emek isteyen bir şey. Bizde toplumdan destekler bekliyoruz. Bu destek geldiği takdirde Bingöl’e daha iyi derece getireceğimize eminim. Burada günlük iki saat yoğun bir tempoda antrenman yapıyorum. Allah’ın izniyle de başaracağız” ifadelerini kullandı. 

Sinan Atan-Yılmaz Atar

Etiketler: Bingöl, engellini unuttu

 

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