Engelleri köpeklere özel ilgi

Barınak hekimleri ve görevlileri tarafından her gün ilgiyle bakılan engelli köpeklerin keyifleri yerinde olsa da kendilerini sahiplenecek sıcak bir yuva bekliyor. Doğal Yaşam Merkezi’nde bulunan sokağa atılmış yaklaşık 10 köpekten kiminin yürüme bozukluğu kiminin ise uzuv kaybı bulunuyor. Veteriner hekimleri tarafından sık sık kontrolleri yapılan köpeklerin ayrıca bozulan psikolojileri de düzeltilmeye çalışılıyor.

“Engelli köpeklerimize ait bir alanları var”

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi Veteriner Hekimi Hamit Cem Köse, sokağa atılan engelli köpeklere özel ilgiyle baktıklarını belirterek, “İlk geldiklerinde tabii ki hastalıkları varsa, örneğin sinirsel bir şey ise vitamin uygulaması yapılıyor. Onun dışında engelli köpeklerimize ait bir alanları var. Yemekleri, suları, aşıları rutin bakımları yapılıyor. Sahiplenmek için 18 yaşını doldurmak gerekiyor. Bir de güven vermeniz gerekiyor. Çünkü bunlar özellikle engelli hayvan olduğu için bir daha fazla ilgiye ihtiyaç duyuyor” ifadelerini kullandı.

“Arka ayakları çarpık olduğundan dolayı sokağa terk edilmiş”

Barınakta bulunan engelli köpeklerin geliş hikayelerini anlatan Veteriner Hekimi Köse, “Yaklaşık 5 yıl önce buraya geldi. Adını Sucuk koyduk. Arka ayakları çarpık olduğundan dolayı, sokağa terk edilmiş bir hayvan kendisi. İyi bir yuva olursa tabii ki onu vermek istiyoruz. Zıpzıp var, 6 aydır bizde arka tarafından sinirsel bir problemle gelmişti. Ayaklarına basamıyordu, yaklaşık 6 aydır gayet iyi durumda. Evde de bahçede de bakılabilir. Arka tarafta kurdumuz var, onlar biraz daha bekçi köpeği. Ayağı kesilince bir fabrika sahiplenmiş daha önce, fabrika kapanınca buraya getirip bıraktılar. Bu şekilde yuva arıyoruz hepsine” şeklinde konuştu.

“Belli bir süre sonra sokağa atmak onlara en büyük acıyı veriyor”

Ayrıca Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi Veteriner Hekimi Hamit Cem Köse, bazı insanların bilinçsizce hayvan sahiplendiğini daha sonra da sokağa attığını belirterek, “Hayvan sahiplendirmede, bir hayvanı yavruyken almak ilk başta çok sevimli geliyor. İnsanlar çok seviyorlar, alıyorlar, bakıyorlar. Hatta evde bakamayacağı büyük bir köpek alıyorlar. Ama aradan 1-2 yıl geçtikten sonra bu hayvanlar tabii ki büyüyor. İnsanlar gibi onların da kendilerine göre ihtiyaçları var. Enerjilerini atmaları gerekiyor. Hastalanıyorlar, aşıları ve çeşitli masrafları var. Bunları çocuğum, sevgilim istiyor diye düşünmemeniz lazım. Bu büyün hayvanlar için geçerli. Mesela bir muhabbet kuşu çünkü hayatının en az 10-15 yılını sizinle birlikte geçirecek ve ailenize kesinlikle yepyeni bir birey geliyor, yeni bir çocuk geliyor. Onun yanında ömür boyu olacaksanız hayvan sahiplenin. Çünkü 1-2 sene sonra gelip buraya bırakıyorlar, atıyorlar. Özellikle küçük ırk köpeklerde daha çok problem oluyor. Çünkü onlar bu şeyleri daha zor kabulleniyorlar. İlk başta çok hırçın oluyorlar, biraz onları düzeltmeye çalışıyoruz. O yüzden bir hayvan sahiplenirken iyi, kötü gününde ömür boyu onunla olabilecekseniz ve masraflarını üstlenebilecekseniz o şekilde sahiplenin. Yoksa alıp karnını doyurmakla ne yazık ki hayvan sahibi olunmuyor. Belli bir süre sonra sokağa atmak onlara en büyük acıyı veriyor” dedi.

Mustafa Kaplan - Burak Tekin

