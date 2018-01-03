Engelli adam yaşadığı prefabrikte ölü bulundu

Olay, Körfez Güney Mahallesi Fener Sokak üzerinde bulunan prefabrikte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tek başına yaşayan Uğur Akgül’den yıl başından sonra haber alınamadı. Kendinden haber alamayan vatandaşlar prefabriğe gitti. Akgül’ün içeride yattığını gören vatandaşlar, seslenmelerine rağmen cevap alamadı. Akgül’den cevap alamayan vatandaşlar 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kapının açılmasından sonra sağlık ekipleri içeri girdi. Ekiplerce yapılan kontrolde Akgül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Akgül’ün cesedi savcı incelemesinin ardından Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olay hakkında soruşturma başlattı.

Cihan Atik - Gürcan Yılmaz