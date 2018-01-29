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Engelli Agit’i dövenler için 4,5 yıl hapis istendi

Adana’da işitme engelli bir genci dolmuşta darp eden ve tutuklanan 4 kişi hakkında 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Engelli Agiti dövenler için 4,5 yıl hapis istendi

29 Ocak 2018 12:49

Olay, geçen 11 Ocak’ta meydana geldi. Seyhan ilçesi Eminağa Caddesi'ndeki evine gitmek için dolmuşa binen işitme engelli Agit Acun'u (20), araçta darbettikleri iddiasıyla tutuklanan şüpheliler Ahmet G. (20), Çağrı Can Ç. (20) İsmail K. (20) Ahmet B. (19) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılardan İsmail K. avukatı aracılığıyla yaptığı itiraz sonucu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 4 şüpheli hakkında yaralama suçundan iddianame hazırlandı. Şüphelilerin 4,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenen iddianame 9. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

14 Şubat'ta Adana 9. Asliye Ceza Mahkemesinde başlayacak mahkemenin iddianamesinde şu ifadelere yer verildi:

“Şüphelilerin Cemal Paşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'nda 01 M 0264 plakalı dolmuş içerisinde müşteki ile yaşadıkları tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu müştekiye alına kati hekim raporuna göre BTM ile giderilemeyecek ve kemik kırığına sebep olacak şekilde yaraladıkları, müştekinin şüphelilerden şikayetçi olduğu tüm soruşturma evrakı kapsamındaki kati hekim raporu, kamera görüntüleri müşteki ve şüpheli ifadelerinden anlaşılmaktadır”. 

Umutcan İşledici
 

 

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