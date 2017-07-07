Engelli aracı, gelin arabası oldu

Gaziantep’te 16 yaşındayken yaşamış olduğu trafik kazası sonucu omurilik felçlisi olan ve yürüme yeteneğini kaybeden 25 yaşındaki Deniz Yılmaz tedavi gördüğü hastanede 35 yaşındaki Rıza Yılmaz ile tanıştı. Bir yakını için hastanede refakatçi olarak kaldığı sırada Deniz Yılmaz'ı gören Rıza Yılmaz tedavi sürecinde bugün dünya evine girdiği eşini yalnız bırakmadı. 4 yıl önce başlayan büyük aşk Küçükçekmece Nikah Sarayında düzenlenen nikah töreniyle mutlu sona ulaştı. Nikahlarını Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'in kıydığı çiftin mutluluğu adeta gözlerinden okundu. Nikah sırasında heyecanlı oldukları gözlenen çifti, Başkan Karadeniz konuşarak sakinleştirmeye çalıştı.

Tekerlekli sandalyesi gelin arabası oldu

16 yaşında geçirmiş olduğu trafik kazası sonrası omurilik felçlisi olan Deniz Yılmaz’ın gelin arabası tekerlekli sandalyesi oldu. Aşkın engel tanımadığını gösteren Yılmaz çifti nikah sarayına gelin arabası yapılan Küçükçekmece Belediyesi'nin engelli taşıma aracıyla geldi. Omurilik Felçlisi Deniz Yılmaz, eşi Rıza Yılmaz ile birlikte aracın asansörüyle aşağı indirilerek alkışlar eşliğinde nikah sarayına giriş yaptı. Rıza Yılmaz’ın eşi Deniz Yılmaz’ı süslenmiş tekerlekli sandalyesi ile sürerek nikah salonuna giriş yapması yakınlarından büyük alkış aldı. Nikah sonrasında ise engelli gelin arabası kornalar eşliğinde nikah sarayından ayrılırken, gelin ve damadın yakınlarının aracın önünü keserek para istemesi renkli görüntüler oluşturdu.

“Sevginin ve aşkın engel tanımadığını bugün beraberce yaşadık”

Deniz ve Rıza Yılmaz çiftinin nikahını kıydıktan sonra açıklamalarda bulunan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Bugün çok özel iki kardeşimizin nikah töreninde bulunduk. Peygamber Efendimiz ‘Nikahta keramet vardır’ diye buyurmuş. İnşallah bu nikahlar ailelere hayır ve bereket getirir. Engel aslında bizim yüreğimizde ve gözlerimizde, biz engelleri yok ettikçe büyürüz. Hayat bütün engellere rağmen güzel, burada da böyle bir güzelliği yaşadık. Engelli gelinimiz inşallah çok güzel bir yuva kuracak. Sevginin ve aşkın engel tanımadığını bugün beraberce yaşadık. Ben çiftimize mutluluklar diliyorum” dedi.

“4 yıllık birlikteliğimizin en mutlu günü”

Omurilik felçlisi Deniz Yılmaz dünya evine giren Rıza Yılmaz, “4 yıl önce bir hastanede tanıştık. Deniz o hastanede tedavi görüyordu, bende orada refakatçiydim. 4 yıldır birlikteyiz ve bugün de birlikteliğimizin en mutlu günü. Bizim aracımız farklı bir gelin arabası oldu. Bizim gelin aracımız engellileri taşıyan bir araçtı. Küçükçekmece Belediyesi çalışanlarına bu olanağı bize sağladıkları için çok teşekkür ederim. Bizim için çok kolaylık oldu” diye konuştu.

“İnsanlar ön yargıdan daha çok empati yapmaya çalışsınlar”

Eşi Rıza Yılmaz ile tanışma anını anlatan Deniz Yılmaz, “Ben Gaziantep’ten tedavi için geldim. Eşim de orada kendi akrabasına refakatçilik ediyordu. 2013’te tanıştık ve 4 yıldır beraberiz. Maalesef çok fazla engeller önümüze çıktı. Özellikle insanların ön yargıları gibi sorunlar çıktı. Biz bu konuyla ilgili çok sözler duyduk. Eşim ve ailesi bu konuda bana çok destek oldu. Herkesin başına ne geleceği hiç belli olmuyor. Sadece oturduğunuz için çok fazla ön yargılar alıyoruz biz de bu durum karşısında güçlü olmaya çalıştık. Ön yargılar insanı sadece mutsuz ediyor. Benim ve benim gibi insanları o kadar çok mutsuz ediyor ki bazı şeylerden vazgeçiyorlar. İnsanlar ön yargıdan çok empati yapmaya çalışmalılar” şeklinde konuştu.

Takı töreni sonrasında nikah sarayından çıkan Yılmaz çifti alkışlar eşliğinde önlerine dökülen gül yapraklarıyla uğurlandı.

Mehmet Başa

