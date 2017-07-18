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Engelli aracıyla yaptığı kazada hayatını kaybetti

Pendik’te engelliler için dizayn edilen motorlu aracıyla bir otomobile çarpan engelli şahıs hayatını kaybetti.

Engelli aracıyla yaptığı kazada hayatını kaybetti

18 Temmuz 2017 00:52

Kaza, Pendik Sülüntepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalçın Dumanlı (57) kullandığı engelliler için dizayn edilen 34 JL 6940 plakalı aracıyla kırmızı ışıkta duran 41 YC 741 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle engelli şahsın aracı devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede engelli Yalçın Dumanlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Dumanlı’nın cenazesi morga kaldırıldı. Görgü tanıkları engelli şahsın aracının çarpmanın etkisiyle devrildiğini kaydederken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


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