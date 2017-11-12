Engelli atletler maratona damga vurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından bu yıl "Çocuklar İçin Koş" temasıyla düzenlenen Vodafone 39. İstanbul Maratonu düzenlendi. Yurt içinden ve yurt dışından binlerce kişinin katıldığı maratonun startını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal birlikte verdi.

“Takımları için ter döktüler”

İstanbul Maratonu’nun 42 kilometrelik tekerlekli sandalye kategorisine Bağcılar Belediyesi Engelliler Atletizm Takımı geçen yılın şampiyonu olan 5 sporcusuyla katıldı. Hamide Kurt, Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet, Ömer Cantay ve Birol Kamar takımları için ter döktü.

Zorlu mücadelenin sonucunda sporcuların başarı sıralamasına bakıldığında 2016’daki Vodafone 38. İstanbul Maratonu’ndaki tablonun aynısı olduğu görüldü. Erkeklerde Ömer Cantay 2.12.04’lük derecesiyle birinci, Birol Kamar 2.26.09’luk derecesiyle ikinci, bayanlarda ise Hamide Kurt 2.12.31’lik derecesiyle birinci, Zübeyde Süpürgeci 2.21.42’lik derecesiyle ikinci ve Zeynep Acet ise 3.01.12’lik derecesiyle üçüncü oldu.

Başarılı sporcuların ödülleri Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Spor A.Ş. Genel Müdürü İsmail Özbayraktar tarafından verildi.

“Her zaman onların yanında olacağız”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İstanbul Maratonu’na katılarak dünyanın gözü önünde elde ettikleri başarılarla bizleri sevindiren sporcularımızı tebrik ediyorum. Gözümüzün nuru bu çocuklarımız maratona katılarak engellilerin neleri başarabileceğini tüm insanlığa bir kez daha göstermiş oldu. Her zaman onların yanındaydık bundan sonra da hep onların yanında olacağız” dedi.

“Bu ödülü bütün engelliler için alıyorum”

Erkekler kategorisinde birinci olan Ömer Cantay ise, “Bu sadece bir yarış değil biz engellilerin de hayatın her alanında olduğunu gösteren bir organizasyon. Ben ve takım arkadaşlarım günlerdir bugün için hazırlanıyorduk. Elimizden geleni yaptık ve amacımıza ulaştık. Bu ödülü bütün engelliler için alıyorum” diye konuştu.