Engelli bireyler ebru sanatı ile tanıştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ve Akdeniz Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Mesleki Eğitimle Güçleniyoruz’ projesi ile 15 ayrı mesleki eğitim dalından birisi olarak açılan ebru sanatı kursu, engelli bireyler ve aileleri tarafından bu yıl da yoğun ilgi gördü. Engelliler Dairesi Başkanlığı eğitim salonunda gerçekleşen kursa katılan engelli bireyler, ebru sanatını öğrenmenin yanı sıra el becerilerini geliştiriyor. Kurs esnasında eğlenceli vakit geçiren engelli bireyler, aynı zamanda sanatsal ürünler ortaya çıkarıyor. Kendilerini geliştirme fırsatı bulan engelli bireyler, bu sayede hem boş zamanlarını değerlendiriyor, hem de engelli bireylerin de toplumda var olduğunu ve pek çok şeyi yapabileceklerini ispatlıyor.



Bu arada, zihinsel engelli bireyler kurs sonunda bin bir emekle ve sevgi ile oluşturduğu ürünleri sergileyebilecek. Yaklaşık 168 saat boyunca eğitim görecek olan kursiyerler, kurs sonunda sertifika alacak.

Akdeniz Halk Eğitim Merkezi ebru kursu eğitmeni Aslısu Akar, sanatın engelli bireyler için son derece önemli ve hassas bir konu olduğuna değinerek, engelli bireylerin kendilerini ifade etme araçlarından biri olduğunu söyledi. Akar, "Sanatın bütün dallarında olduğu gibi ebrunun da sakinleştirici etkisi var. Engelli bireylerimizin hayal gücünün gelişmesine katkı sağlıyor. Burada büyük bir mutlulukla çalışıyorlar. Buradan gitmek istemiyorlar. Öğrendikten sonra hepsi evlerine malzeme alarak çalışmak istediklerini söylüyor. Kurs sonunda serginin yanı sıra kermes tarzı bir şey de yapacağız. Bu sayede engelli bireyler ürünlerini satıp para kazanabilecek” dedi.



Mersin’de engelliler adına çok güzel projeler yapıldığını ve engellilerin yapılan projeler sayesinde evden çıkabildiklerini ve sosyal hayata karışabildiklerini belirten kursiyerlerden Hasan Hüseyin Cüce’nin annesi Hatice Cüce, “Bu kurs ilk açıldığında Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi’nden beni aradılar. Biz de oğlumla çok sevindik. Geldik hemen başladı oğlum. Çok da güzel geçiyor. Biz Mersin’de ilk defa engellilerle ilgili bu kadar etkinlikle karşılaşıyoruz. Oğlum çok severek, isteyerek geliyor. Sabah erkenden kalkıyor ‘kursa gidelim anne. Hemen gidelim anne.’ diyor. Çocuğum bu kurs sayesinde sosyalleşti. El becerisi gelişti. Her yönüyle çocuğum için değişiklik oldu. Ben de geliyorum onunla birlikte ve çok hoşumuza gidiyor. Yapılan her etkinliğe gelmek istiyoruz. Mersin’de ilk defa bizi anlayan bir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Burhanettin Başkanımıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.



Ebru kursuna gelmek için sabırsızlandığını ve eğlenceli vakit geçirdiğini söyleyen Kübra Özenmiş ise "Ebru kursu çok güzel gidiyor. Ebru sanatını öğrendik, nasıl yapılacağını öğrendik. Ben de birçok ebru ürünü oluşturdum. Çiçek yaptım. Kalp yaptım. Ben buraya ilk kez gelirken yapamam diye çok korkuyordum. Ama şimdi hiç çekinmeden severek geliyorum. Arkadaşlarımı da hocamızı da çok seviyorum” diye konuştu.