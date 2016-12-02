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Engelli çocuk polis telsizinden anons yaptı

Adıyaman’da gerçekleştirilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde 5 yaşındaki engelli çocuk Emniyet Müdürünün telsizi ile anons yaptı.

Engelli çocuk polis telsizinden anons yaptı

02 Aralık 2016 11:35
Engelli çocuk polis telsizinden anons yaptı - Tıkla İzle

Adıyaman Belediyesi tarafından engelli aileleri için düzenlenen kahvaltıya katılan Emniyet Müdürü Metin Alper, telsizini 5 yaşındaki Mehmet Arda Delibaş’a vererek konuşturdu.

Engelli çocuklar ile birlikte oturan ve onlarla sohbet eden Emniyet Müdürü Metin Alper, telsizi ile oynamak isteyen Mehmet Arda Delibaş’a verdi. Telsiz ile konuşmak isteyen Mehmet Arda Delibaş’ı kırmayan Emniyet Müdürü Metin Alper, telsizden konuşturdu. Telsizden balon ve Türk bayrağı isteyen Mehmet Arda Delibaş’a, Emniyet Müdürü Metin Alper istediklerini alma sözü verdi.

Kameraların kendilerini çektiğini fark eden engelli çocuklar bu kez mikrofonları alarak gazeteci oldular. 6 yaşındaki Hayrunisa Alagöz, Mehmet Arda Delibaş ve 4 yaşındaki Abdurrahman Eren Uçar ile röportaj yaptı.
Gözlerinde sorun olan Abdurrahman Eren Uçar’ın büyüdüğünde göz doktoru olmak istediğini söylemesi herkesi duygulandırdı.

Emniyet Müdürü Metin Alper, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelliler ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Mehmet Arda Delibaş’ın balon ve Türk bayrağı istediğini kaydetti.

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN

Etiketler: 3 Aralık Dünya Engelliler Günü


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