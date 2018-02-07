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Engelli çocuk servis aracında unutuldu

Beylikdüzü’nde servis aracında uyuyakaldığı için unutulan engelli minik kız, çevredeki duyarlı vatandaşların dikkati sayesinde kurtarıldı. Yaklaşık 45 dakika arabadan bekleyen engelli kız, olay yerine çağrılan servis şoförünün kapıları açmasıyla ailesine kavuştu.

Engelli çocuk servis aracında unutuldu

07 Şubat 2018 13:36
Engelli çocuk servis aracında unutuldu - Tıkla İzle

Olay, Beylikdüzü’nde sabah erken saatlerde yaşandı. İddiaya göre, engelli küçük kız Fatma Zehra, ailesi tarafından servise bindirilerek eğitim gördüğü okula gönderildi. Servis aracı sürücüsü ve hostes okula servisteki öğrencileri bıraktıktan sonra servis sürücüsü evine geldi. Bir süre sonra evinin önünde araç park halindeyken çevredeki vatandaşlar en arka koltukta bir kız çocuğun kapalı olan araç içinde mahsur kaldığını gördü. İtfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Minik kız, yaklaşık 45 dakika boyunca aracın içinde çocuk mahsur kaldı. Servis şoförüne haber verilmesiyle olay yerine gelen adam, aracın kapılarını açarak çocuğu bulunduğu yerden çıkarttı.

Çocuk arabada uyuyakaldı iddiası

İhbar üzerine servisin yanına gelen polis ekipleri, çocuğun ailesine haber verdi. Paniğe kapılan aile vakit kaybetmeden araçları ile servisin bulunduğu cadde üzerine geldi, çok korktuğu görülen anne, uzun süre çocuğuna sarıldı ve öptü. Servis aracının hostesinin ise korktuğu ve ağladığı görüldü.
Aile şikayetçi olmadı
Olay yerine gelen aileden servis hostesi ve servis şoförü özür dilerken aile konu ile ilgili ilgililerden şikayetçi olmadı. Polisler tarafından tutanak tutularak minik kız ailesine teslim edildi.

Benzer olaylar yaşanmıştı

Daha önce Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de benzer olaylar yaşanmış, İzmir'de yaşanan bir olayda ise 3 yaşındaki bir çocuk, 9 saat mahsur kaldığı araçta hayatını kaybetmişti.

Murat Delice

 

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