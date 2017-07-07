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Engelli Dünya Dalış Rekortmeni Esmeray, farkındalık için sakalını kesti

Engelli Dünya Dalış Rekortmeni Esmeray engelli farkındalığı için sakalını kesti.

Engelli Dünya Dalış Rekortmeni Esmeray, farkındalık için sakalını kesti

07 Temmuz 2017 09:51

Engelli Dünya Dalış Rekortmeni Cem Esmeray, Uğur Böceği Etkisi “Diriliş” isimli biyografi belgeseli çalışmasında farkındalık oluşturmak adına engelli arkadaşları için sakallarını kesti.
Esmeray, sakallarını kesince bambaşka bir görünüme kavuştu. Belgeselin Görüntü Yönetmeni Demirhan Görgülü, Türkiye’ de ilk kez bir engelli sporcunun biyografi belgeseli çalışması yapıldığını kaydederek, “Bu sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan gurur ve onur duyuyorum” dedi.
Görüntü Yönetmen Yardımcısı Şadi Şen ise, “İlk kez böyle bir projede yer alıyorum. Çok mutluyum” diye konuştu.
Engelli sporcu Cem Esmeray da, ödenek bulunduğu takdirde Uluslararası Dalış Federasyonu Hakem ve temsilci heyetiyle de belgeselin içeriğinde röportaj yapmayı planladıklarını belirterek, "Engelli arkadaşlarımın engellerini nasıl yenebileceklerini veya engellerini hayatlarında nasıl en aza indirgeyebileceklerini göstermek istiyorum. Bundan sonra daha farklı çalışmalarla karşınızda olacağım” dedi. 

Suat Salgın


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