Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini anmak için Ayvalık’ta dalış etkinliği düzenleyecek. Bedensel engelli dünya dalış rekortmeni Cem Esmeray, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’u ziyaret ederek bilgi verdi. Dalışta Esmeray su altında, “Darbeyi ve terörü kınıyoruz! Ülkemize sahip çıkıyoruz! Şehitlerimizi saygı ve rahmet ile anıyoruz! ...241…” yazılı Türk bayraklı pankart açacak.

22 metrede bedensel engelli dünya dalış rekortmeni olan Esmeray, "15 Temmuz demokrasi şehitlerini anmak için böyle bir etkinlik düzenlenecek olması beni mutlu etti. Ayvalık’ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında yine dalacağım. Bu dalışımızda 29 metreye inerek çift dünya rekoru kırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Başkan Uğur, bedensel engelli dünya rekortmenine yapacağı dalış öncesi başarılar diledi.