Engelli genç kız kayboldu

Yıldırım'ın Değirmenönü Mahallesi'nde ikamet eden 16 yaşındaki Hümeyra Karagöz, bu sabah saat 08:00 sularında evden çıktı. Bir daha kendisinden haber alınamayan Hümeyra’nın babası Mehmet Akif Karagöz, kızının hayatından endişe duyduğunu söyledi.

Hemen polise başvurduklarını ve kendi imkanları ile kızlarını aramaya çalıştıklarını belirten Mehmet Akif, “Kızım zihin engeli ve sara hastası. Son olarak Ankara yolunda Balıklı çayı civarında yürürken görülmüş" dedi.

Baba Ahmet Kaya, “Gidebileceği yerleri tek tek aradık, ama kendisine ulaşamadık. Onu görenlerin 155 veya 0533 464 09 63 - 0537 719 64 34 numaralı telefonlara bilgi vermesini rica ediyorum” diye konuştu.

Zafer Peker

