İzmit’te akşam etkisini gösteren kar yağışı sonrasına her yer beyaz örtüyle kaplandı. Etkili olan kar yağışının dinmesi sonrasında ise vatandaşlar sokaklara çıkarak karın zevkini çıkardı. Karda eğlenenler arasına katılmak isteyen Başak Aksoy adlı engelli genç kız ise ailesinin de yardımıyla sokağa çıkarak eğlencelere katıldı. Genç kızın, anne ve babasının da desteğiyle tekerlekli sandalyesi üzerinde karda kızak yapama anları genç kız renkli görüntülere sahne oldu. Aksoy ve ailesi daha sonra diğer yakınlarıyla birlikte kardan adam yaparak karın tadını çıkarmaya devam etti.

Gürcan Yılmaz