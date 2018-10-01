Engelli genç kızların gelinlik hayali gerçek oldu

Bursa'da yaşayan ve küçük yaşlardan beri gelin olmanın hayalini kuran 8 engelli genç kıza, Kestel ve Köyleri Kültür Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği ‘Sevgi Engel Tanımaz' sosyal sorumluluk projesi kapsamında düğün yapıldı. Temsili kız isteme ve kına gecesinin ardından, temsili düğün yapıldı. Kestel Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen ve çok sayıda davetlinin katıldığı düğün yaklaşık 3 saat sürdü. Gelinlerin piste gelişi ve duvakların açılması ile başlayan düğün, takı merasimi ile devam etti. Takı merasiminin ardından şarkılar eşliğinde oynayan gelinler yakınları ile doyasıya eğlendi.

“İLK DEFA GELİN OLDUM, GURURLUYUM”

Temsili düğünün gelinlerinden Hatice Saltık, “Gelin olmak güzel bir şey, Allah herkese gelinlik nasip etsin. İlk defa gelin oldum, gururluyum. O gelinliği giydikten sonra değiştim. Sadece benim için değil bütün engelli kardeşlerim adına, böyle bir etkinlik düzenlendiği için binlerce teşekkür ederim.” dedi.

Kızını gelinlik içerisinde gördüğü için çok mutlu olduğunu ifade eden anne Fatma Taban, “ Kızım, kız kardeşinin düğününde çok duygulanmıştı, "gelinlik ne zaman giyeceğim anne" diyordu. O hayali gerçek oldu, biz çok mutluyuz, çocuklarımız da çok mutlu. Bu organizasyonu düzenleyen derneğe ve emeği geçen herkese binlerce teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“ÇOK MUTLUYUZ, BİZE DÜNYALARI VERDİLER”

Kızına düzenlenen temsili düğün için Kestel Engelliler Derneği'ne teşekkür ettiğini dile getiren Gülderen Kalay, “Bizi böyle mutlu ettikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Çok heyecanlı bir gündeyiz bugün, duygularımı anlatamıyorum, şoktayım. Çok mutluyuz, bize dünyaları verdiler. Tek hayalimiz beyaz bir gelinlik giymekti ve sayelerinde giymiş oldu çocuklarımız ve çok mutlu oldular” dedi.

Herkesin engelli adayı olabileceğini vurgulayan Kestel Belediye Başkanı Yener Acar, “İlçemizde ve Bursa'da bulunan 8 engelli kardeşimizin düğününü yapıyoruz. Tüm engellileri temsilen gerçekleştirilen bir düğün programı bu. Kız isteme ve kına programı da bunun içerisinde. Burada amacımız engelli vatandaşlarımızın hayalindeki beyaz gelinliği giydirmek. Çok yoğun bir kalabalık, bu salon açıldığından beri böyle bir kalabalık görmedik. Demek ki insanların, sivil toplum örgütlerimizin ve vatandaşların da bu tip programlara muhakkak ilgisi olduğuna bugün burada şahit olduk. İnsan adımını dışarıya attığında bir engelli adayıdır. Ailelere de gösterdikleri fedakarlıklardan dolayı teşekkür ediyorum. Onların sevincine, mutluluğuna ortak olup katkı koyduğumuz için biz de sevinçliyiz" diye konuştu.