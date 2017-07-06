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Engelli gencin Nevşehirspor aşkı

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Nevşehirspor'un 2017-2018 sezonu kombine bilet satışlarına destek olan 32 yaşındaki yürüme engelli Ruşen Öden, azmiyle görenleri hayrete düşürüyor.

Engelli gencin Nevşehirspor aşkı

06 Temmuz 2017 11:30

Nevşehirspor'un kombine bilet satışları başladı. Engelli Ruşen Öden de, sıcak hava dinlemeden, Lale Caddesi'nde açılan stantta kulübe destek oluyor. Takıma destek olmak için çaba gösterdiğini belirten Ruşen Öden, “Ben Nevşehirliyim. Bu sezon Nevşehirspor için feda sezonu bende o yüzden bir fedakarlık yapmak istedim ve kombine bilet satıyorum. Biletlere şimdilik ilgi idare eder. Bilet almak isteyenler kombine kartının fiyatını soruyorlar, sezonluk mu yoksa haftalık mı olduğunu soruyorlar. Ben Nevşehirspor aşığıyım tüm herkesi bilet almaya davet ediyorum” dedi. 

Yeni sezonu 'feda sezonu' olarak tanımlayan Nevşehirspor taraftarlar derneği başkanı Serdar Yılmaz da amaçlarının 5 bin bilet satmak olduğunu söyledi. Bu çabalarında engeline rağmen kendilerine destek olan Ruşen Öden'e teşekkür eden Serdar Yılmaz, "Ruşen arkadaşımıza müteşekkiriz, herkese örnek olmalıdır. Tüm Nevşehirli sporseverleri Nevşehirspora destek olmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.  

Coşkun Sağlamdin 


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