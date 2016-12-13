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Engelli gençten polise destek

Muş’un Malazgirt ilçesinde yaşayan engelli genç Atilla Özdemir, “Polislere Sarıl” kampanyasına destek vererek, Malazgirt Kaymakamı ve Malazgirt Belediyesi Başkan Vekili Soner Kırlı ile Malazgirt Emniyet Müdürü Ömer Akpınar’ı makamlarında ziyaret etti.


13 Aralık 2016 09:23

İlçenin Saltukgazi Mahallesi’nde oturan engelli genç Atilla Özdemir, İstanbul'daki terör saldırılarının ardından ilk ziyaretini İlçe Emniyet Müdürü Ömer Akpınar’a yaparak, ülke genelinde başlatılan "Polislere Sarıl" kampanyasına destek verdi. Atilla Özdemir’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Emniyet Müdürü Ömer Akpınar, engelli gence anlamlı davranışından dolayı teşekkür etti. Müdür Akpınar, “Atilla Beyin ziyaretlerinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu ülke bizim, bu polisler bizim. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü için hep beraber, birlik ve beraberlik içerisinde bu vatanda huzur ve güven içinde yaşamamız için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Tüm emniyet teşkilatımızla birlikte bu güzel ülkemizin birliğini ve beraberliğini inşallah sağlayacağız. Elimizden gelen her türlü tedbiri alacağız. Bunu yaparken vatandaşlarımızın da desteklerine ihtiyacımız var. Emniyet güçlerimizin tüm fertleriyle birlikte öncelikle Muş ilimiz ve Malazgirt ilçemize huzur ve güven ortamını sağlamak için var gücümüzle çalışacağız. Bu anlamlı ziyaretlerinizden dolayı Atilla Beye çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Atilla Özdemir, ardından Malazgirt Kaymakamı ve Malazgirt Belediyesi Başkan Vekili Soner Kırlı’yı da ziyaret etti. Kaymakam Soner Kırlı, Atilla Özdemir’i makamında kabul ederek anlamlı davranışından dolayı teşekkür etti. Kaymakam Kırlı, “Bu anlamlı ziyaretleri için Atilla Beye teşekkür ediyorum. İstanbul’da hain teröristler tarafından şehit edilen polislerimize sahip çıktığın için, bundan öncede emniyet müdürümüzü de ziyaret ederek ‘Polislere Sarıl’ kampanyasına destek verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Bizlerde Atilla Bey için ilçemizde hem kaymakamlık olarak hem de belediye olarak inşallah her türlü desteği ve yardımı yapacağız. Bu konuda Atilla kardeşimizi hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Ben kendisine tekrar teşekkür ediyor ve ayağına sağlık diyorum. Tüm Türkiye’mizin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.

Ziyaretleri sonrasında açıklamalarda bulunan engelli genç Atilla Özdemir ise, “Ben Muş Malazgirt’te yaşayan engelli bir kardeşinizim. Ben televizyondan saldırıyı izledim. İstanbul’da polis kardeşlerimize saldırı oldu. Ben çok üzüldüm. Ben taziye için ilk önce emniyet müdürlüğüne, sonra da kaymakamlığı ziyaret ettim. Tüm Türkiye’mizin başı sağ olsun” dedi. 

Veysel Eşin

Etiketler: engelli genç, Muş


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