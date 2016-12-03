23 yaşındaki engelli Nurettin Akdoğan, Hakkari Bedensel Engelliler Derneği Başkanlığının kendisine verdiği motorlu bisikletle ulaşımını sağlıyor. 6 nüfuslu ağabeyinin yanında kalan Akdoğan, zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. Engelli hali ile geçimini sağlamak için 5 katlı bir binada kalorifercilik ile uğraşan Akdoğan, devlet büyüklerine seslenerek engellilere sahip çıkılması çağrısında bulundu. Akdoğan, kendileri sadece dünya engelliler gününde gündeme geldiklerini, başka zaman hatırlayan olmadığını söyledi. Akdoğan, ”Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. İş kurumu başta olmak üzere her yere başvurdum. Ancak iş bulamadığım için kalorifercilik yaparak geçimimi sağlıyorum. Zorda olsa mecburen bu işi yapıyorum. 6 nüfuslu abimin evinde kalıyorum o da zor geçimini sağlıyor. Devlet büyüklerinden isteğimiz bizlere sahip çıkması ve iş imkanı sağlamasıdır. Hakkari Bedensel Engelliler Derneği tarafından bana verilen motosikletle ulaşımımı sağlıyorum. Elim ayağım her şeyim artık bu motosiklet olmuş. Daha doğrusu geçimimi bununla sağlıyorum” dedi.