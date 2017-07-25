Engelli köftecinin 'Ekmek Teknesi' üçüncü kez kundaklandı

Çatalca’da yüzde 72 engelli olan Hasan Ekşi'nin tek geçim kaynağı olan köfte arabası geçtiğimiz ay kundaklanmıştı. Bunun üzerine yetkililere yardım çağrısında bulunan köfteci Ekşi'ye İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) el uzatarak yeni bir köfte arabası hediye etmişti. Aradan iki hafta geçtikten sonra Ekşi'nin köfte arabası tekrar kundaklandı. Ekşi, bu sefer az hasar alan arabasını tamir ederek köfte satmaya devam etti. Bunun üzerine Ekşi’nin köfte arabası üçüncü kez kundaklanarak tamamen küle döndü.

“Yüzde 72 engelli raporum var”

Bir ay içerisinde 3 kez köfte arabasının kundaklandığını belirten köfteci Hasan Ekşi, “Ben kendi imkanlarımla seyyar bir köfte arabası aldım. Ağır iş yapamadığım için yüzde 72 engelli raporum var. Belediyemiz bana bir yer gösterdi. Yaklaşık iki ay kadar çalıştım bu alanda. İlk kundaklama Haziranın 28’inde oldu. Gece köfte arabamı yaktılar. Sonra sizlerin aracılığıyla yapılan haber sonucu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş, bana bir seyyar köfte arabası hediye etti. Allah razı olsun, kendisine çok teşekkür ediyorum ve ben bu yeni arabamla tekrar çalışmaya başladım. Bundan 3 gün önce arabam tekrardan kundaklandı ama ufak bir hasar olduğu için kendi imkanlarımla arabamı tamir ederek tekrardan çalışmaya başladım. Fakat dün geceki olayda arabam tamamen elden çıktı, kül oldu. Üçüncü kez kundaklandı. İlçe emniyet müdürlüğümüz birkaç gündür yoğun bir çalışma yapıyorlar, kendilerine teşekkür ediyorum. Bana çok yardımcı oluyorlar bu konuda” diye konuştu.

“Benden ne istiyorlar, ben bunu çözemiyorum”

Tamamen servetinin gittiğini söyleyerek konuşmasına devam eden Ekşi, “Çünkü benim tek gelir kaynağım o köfte arabasıydı. Ben ilçe emniyet müdürümüz ve başkanımız Kadir Topbaş’ın yardımcı olmalarını istiyorum. İlk olarak bir köfte arabası ikinci olarak ise köfte sattığım alana bir elektrik istiyorum. Elektrik olursa güvenlik kamerası taktırırım. En azından güvenlik kamerası olursa emniyet güçlerimiz açısından da iyi olur, benim açımdan da iyi olur. Ben kimseyle bir tartışma yapmadım. Geleni boş çevirmedim. Doğal olarak insanın kafasında soru işareti kalıyor. Ben bunu çözemiyorum. Benden ne istiyorlar” dedi.

Emrah Kuş