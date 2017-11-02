Engelli komşusu için 50 bin mavi kapak topladı

Siirt’te komşusunun engelli çocuğunun durumundan etkilenen Ömer Demirhan (23), çocuğa tekerlekli sandalye alabilmek için kolları sıvadı. Çalmadık kapı bırakmayan Demirhan, komşu ve esnafın yardımıyla 50 bin mavi kapak topladı. Demirhan, topladığı kapakları Omurilik Felçlileri Derneğine teslim ederek, komşusuna tekerlekli sandalye temin edilmesini istedi.

Demirhan, komşusunun tekerlekli sandalyeye ihtiyacının olduğunu fark edince çok üzüldüğünü belirterek, “Bunun üzerine mavi kapak toplamaya karar verdim. Arkadaşlarım, esnaf dostlarımın desteğiyle çevremdeki herkes topladıkları kapakları bana getirmeye başladı. Bunları apartmanın kazan dairesinde biriktirmeye başladım. 50 bin adet mavi kapak topladım. Topladığım mavi kapaklar sayesinde alacağım tekerlekli sandalye engelli komşumuzu sevindirecektir. Lütfen engelli kardeşlerimize destek olalım, duyarlı olalım” dedi.

Omurilik Felçlileri Derneği Siirt Temsilcisi Barış Amcalar ise Demirhan’a duyarlığından dolayı teşekkür etti. Amcalar, "Ömer kardeşimizin Türkiye geneli başlatmış olduğumuz mavi kapak kampanyasına vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Böyle duyarlı vatandaşlarımızın olması bizleri çok mutlu etti. Herkesin unutmaması gereken bir gerçek var her birey bir engelli adayı normal insanlar için sadece kapak olan bir şey engelliler için bir hayat olabiliyor. Ömer gibi arkadaşlarımızın böyle duyarlı olması bizleri gerçekten mutlu ediyor. Biz engellilere bu anlamda destek sunan tüm vatandaşlara teşekkür ediyoruz. Ömer gibi duyarlı insanların çoğalmasını istiyoruz" diye konuştu.

Selami Deniz