Sancaktepe Belediyesi, Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Belediye Bünyesi’nde hizmet veren Engelli Dinlenme Evi ( EDEV) Kursiyerleri, Engellier Günü dolayısıyla özel bir program hazırladı. Engelli kursiyerlerin hünerlerini sergilediği programda Engelli bireylerden oluşan mehteran takımı da sahne aldı. Mehteran Takımı, çaldıkları 15 Temmuz Marşı ile salondakileri coşturdu. Salondakilerin büyük beğenisini toplayan programda marşa vatandaşlar da eşlik etti.

“ONLARIN ÖNLERİNDEKİ ENGELLERİ KALDIRMAK TA BİZLERİN GÖREVİ”

Engelli bireylere fırsat verildiğinde başarılı işler ortaya koyduklarını belirten Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, ”Kardeşlerimiz ne kadar yetenekli olduklarını çaldıkları marşlarla bize gösterdiler. Çaldıkları 15 Temmuz Marşı ile bizi 15 Temmuz gecesine götürdüler. Ben emeği geçenleri kutluyorum. İnsanlarımıza fırsat verildiğinde neler yaparlar, onu görüyoruz. Yeter ki bizler gönlümüzdeki kafamızdaki engelleri kaldıralım. Kafadaki engeller kalktıktan sonra bu milletin çocuklarının aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Biz diyoruz ki, hayatımız boyu hiçbir engeli tanımıyoruz. Mücadele ederek, tüm engelleri aşarak hayata tutunuyoruz, mutluca, huzurluca yaşıyoruz. Dünya Engelliler Günü’nü bir güne sığdırıp onları sadece bir gün hatırlamak doğru değil. Biz 365 gün hatırlamak zorundayız. Engelli kardeşlerimizin rahat yaşayabilmeleri adına onların önlerindeki engelleri kaldırmak ta bizlerin görevi” dedi.

Engelli Dinlenme Evi (EDEV) ilçe sınırları içerisinde ikamet eden engelli bireylere ve ailelerine yönelik hizmetler veriyor. Evde bakım hizmetinden, ağız ve diş bakımına, psikolojik destekten medikal malzeme yardımına kadar bir çok konuda faaliyetlerini sürdüren merkezde, engelli bireyler yeteneklerini keşfedip geliştirme imkanı buluyor. Ayrıca düzenlenen kültür gezileriyle de engelliler aileleriyle tatil yapma imkanı da buluyor.